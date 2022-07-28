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Шоу-бизнес
"Время для секса": лелеющий лысую головку Бурунов взял в оборот поплывшую Кошкину

"Время для секса": лелеющий лысую головку Бурунов взял в оборот поплывшую Кошкину

Сергей Бурунов сегодня является одним из самых популярных российских актеров.
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45-летний мужчина до сих пор не был женат и не имеет детей. Поклонники жаждут хоть что-нибудь узнать о личной жизни актера, но в прессу подобной информации попадает крайне мало. В недавнем интервью после прохождения медицинского обследования Сергей Бурунов дал понять, что он с головой погружен в работу и из-за высокого темпа ему даже сложно соблюдать рекомендованный врачами режим труда и отдыха. Судя по всему, даже на личную жизнь не всегда хватает времени.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

 Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

"Как только есть возможность, то я стараюсь высыпаться, иду на прогулки на свежем воздухе, нахожу время для родственников, секса, смеха," – рассказал артист "КП".

Помимо многочисленных съемок совсем скоро Бурунову предстоит стать участником шоу в рамках финала командного Кубка России по боксу – об этом пишет URA.RU со ссылкой на Федерацию бокса. Там у артиста точно будет время пообщаться как минимум с одной красивой женщиной. Судя по всему, лысый Бурунов уже взял в оборот сексуальную брюнетку Яну Кошкину, ведь именно с ней ему предстоит вести праздник. Скорее всего, звезды уже успели порепетировать предстоящее шоу.

Перед обаянием Кошкиной холостяк Бурунов сможет устоять едва ли. Многие считают брюнетку одной из самых сексуальных актрис. Недавно Кошкина даже получила роль в сериале "Сексоголики". Фото поплывшей красотки со съемок опубликовал журнал ОК. Лелеющий лысую головку Сергей Бурунов и сексапильная Яна Кошкина наверняка будут эффектно смотреться вместе на сцене.

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Сергей Бурунов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 13:10 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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