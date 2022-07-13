"Без трусов": Потерявшая стыд Кошкина возбудила россиян

Яна Кошкина, как известно, является одной из самых сексуальных и привлекательных представительниц российского шоу-бизнеса.



В кино и сериалах ей обычно достаются роли горячих девушек. Да и в жизни артистка ничем не уступает своим экранным амплуа. Поэтому неудивительно, что у Яны Кошкиной толпа поклонников в лице одиноких мужчин.

В микроблоге актрисы часто можно увидеть весьма откровенные снимки, которые мигом набирают кучу восхищенных комментариев и лайков. При этом о личной жизни звезды российского кинематографа известно мало, зато ее частенько приписывают в в любовницы разных представителей отечественного шоу-бизнеса. Например, как передает Пятый канал, недавно комику Гарику Мартиросяну приписывали роман с этой сексуальной брюнеткой.

Однако, судя по плотному графику актрисы, ей вообще не до отношений. В микроблоге звезды то и дело мелькают отрывки из популярных шоу, в которых она принимает участие. Один из последних, кстати, порядком возбудил россиян, став причиной для жарких обсуждений в комментариях. По признанию россиян, актриса сыграла типичную женщину!

По сюжету она играет девушку которую коллега по работе упрекает в потере стыда: мол он надеялся, что в командировке они смогут закрутить роман, однако героиня Яны Кошкиной этого не поняла, да и вообще оказалась занята другим парнем.

"...Когда я этот уменьшительно-ласкательный суффикс заставлял, мы у меня в голове оба без трусов стояли", – возмутился партнер актрисы по шоу.