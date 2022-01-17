Подозреваемую в романе с Мартиросяном Кошкину заметили с ребенком: Родила семь лет назад

Яркая внешность Яны Кошкиной практически сразу привлекла внимание многих. Актриса не комментирует личное.

Знаменитости постоянно приписывают новые романы, но говорить о них она крайне не любит. Периодически на мероприятиях она пересекается с Николаем Басковым, после чего появляются новые сплетни. Однако самой обсуждаемой является ее связь с женатым Гариком Мартиросяном.

При этом отношения знаменитостей никто и никогда официально не подтверждал. Сама Яна Кошкина всегда говорит, что они носят исключительно деловой характер, а популярный шоумен отказывается говорить на тему. При этом его супруга относится к слухам с юмором.

Пока публика активно обсуждает ситуацию, артистка работает и отдыхает. Накануне она опубликовала фото с ребенком. На кадре она сидит в самолете с маленьким мальчиком и выглядит крайне довольной. Знаменитость сообщила, что они с семьей должны были лететь на Мальдивы, но их рейс отменили из-за технической неисправности самолета. Однако публику обеспокоил не только этот момент. Многие тут же заподозрили, что мальчик якобы может быть сыном Кошкиной, которого она так долго скрывала.

В комментариях некоторые предположили, что мальчик якобы может быть даже наследником Гарика Мартиросяна. Однако поклонники быстро приструнили всех диванных экспертов. "Родила семь лет назад, конечно же", "Что за бред тут несут, это ее племянник, какие дети", "У Яны такая фигура, а вы говорите про детей", "Так бы Кошкина и показала вам ребенка", – возмутилась публика.