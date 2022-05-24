"Как в фильмах ужасов": Сплющенное лицо Кошкиной ослабило эрекцию поклонников

Отдохнув в солнечной Турции, актриса Яна Кошкина вернулась в Москву. Однако она не стала задерживаться в столице и сразу отправилась в Екатеринбург, где был запланирован концерт коллектива шоу "Однажды в России". О своих перемещениях телезвезда рассказывает подписчикам в популярной социальной сети, выкладывает фото из аэропорта и самолета.
Примечательно, что каждый раз, когда сексапильная артистка публикует снимки, она удостаивается всевозможных комплиментов. Мужчины оставляют восторженные комментарии, порой признаются в самых сокровенных желаниях. Однако одна из последних фотографий ослабила эрекцию поклонников.
Кошкина поделилась кадром, на котором запечатлена у иллюминатора. Находясь в бизнес-классе, Яна для фото вытянула губу трубочкой и слегка вытаращила глаза. Сплющенное с боков лицо актрисы показалось подписчикам как минимум странным. "Что с губами?", "Как в фильмах ужасов", "На манекен пластиковый похожа", – высказались интернет-пользователи.
Ранее Яна Кошкина объяснила, почему пропала на некоторое время. Актриса долгое время отсутствовала в Сети. О чем сообщила знаменитость, писали "Дни.ру".