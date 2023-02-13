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Понедельник 13 февраля

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"В ванной не менее часа": Кошкину застали голой после связи с Богомоловым

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В Сеть попало откровенное фото Яны Кошкиной.

32-летнюю Яну Кошкину называют одной из самых сексуальных женщин в нашей стране. Актрису можно увидеть в таких фильмах, как "Одноклассницы", "Я худею", "(НЕ)идеальный мужчина", а также сериалах "Хочу не могу", "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", и проекте телеканала ТНТ "Однажды в России".

А еще Кошкина занята в постановках Театра на Бронной – "Дядя Лева" и "Бесы Достоевского". Режиссером этих спектаклей является Константин Богомолов. После очередной рабочей связи с мужем Ксении Собчак Кошкина опубликовала в популярной соцсети фото, на котором позирует голой перед зеркалом. "После "Бесов" я провожу в ванной не менее часа, чтобы смыть всю эту красоту", – написала артистка под откровенным снимком.

Хоть в кадр и не попала грудь Кошкиной, поклонники возбудились. "Королева Яна, ваше величество, вы шикарная", "Какая же вы красивая", "Ох уж красота этих глаз. Как заснуть то теперь", "Янка хулиганка", "Чертовски красивая", "Просто восхищение" – написали фанаты в исступлении.

Ранее Яна Кошкина взбудоражила поклонников, опубликовав фото, на котором она предстала в очень откровенном наряде. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

13 февраля 2023, 19:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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