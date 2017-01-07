Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео

На Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы загорелась гостиница. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сообщается, что огонь полностью уничтожил здание. Пожарным расчетам все же удалось ликвидировать возгорание, после чего они приступили к разбору завалов. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять пострадали. Сам пожар, а также работу спасателей, сняли на видео очевидцы.