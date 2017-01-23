В Шереметьево ребенок разбил голову

Девочка в возрасте одного года была экстренно госпитализирована прямо из аэропорта Шереметьево с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. "По недосмотру родителей ребенок упал и ударился головой о пол", – цитирует Life.ru представителя воздушной гавани. Сообщается, что мать посадила девочку на чемодан, и, именно упав с него, ребенок получил травму.