Москвич умер во время купаний на Крещение

Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru. Мужчине, который оказался охранником храма, стало плохо сразу после того, как он нырнул. Дежурившие на месте врачи пытались его спасти, однако безуспешно. Сообщается, что всего за два дня мероприятий в честь Крещения медицинская помощь потребовалась 22 людям. Восьми из них потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана на месте.