На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей

Два большегрузных автомобиля Scania угнаны с улицы Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы, передает Life.ru. С заявлением в полицию обратился водитель одной из столичных фирм. Сумма ущерба оценивается в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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