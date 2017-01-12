На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей

Два большегрузных автомобиля Scania угнаны с улицы Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы, передает Life.ru. С заявлением в полицию обратился водитель одной из столичных фирм. Сумма ущерба оценивается в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".