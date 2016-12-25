Путин выразил соболезнования близким жертв катастрофы Ту-154

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать и возглавить специальную государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 Минобороны России в акватории Черного моря, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Родным и близким жертв авиакатастрофы российский лидер выразил самые глубокие соболезнования.

Как писали Dni.Ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Лайнер пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки воздушного судна через несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.

