Дело о крушении Ту-154 расследует центральный аппарат СК

По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о крушении самолета Ту154 Миноброны России в акватории Черного моря было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК, рассказала исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что на место уже выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов, передает РИА Новости.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.

