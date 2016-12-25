Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить

Представитель экстренных служб заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжается поиск фюзеляжа лайнера.

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было. Лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал", – передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Тем временем спасатели сообщают, что личные вещи и чемоданы пассажиров потерпевшего крушение самолета Минобороны Ту-154 обнаружены на поверхности Черного моря. Также известно об обнаружении в акватории тела одного из пассажиров, а также документов журналистов "Первого канала".

По словам представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, труп обнаружен в шести километрах от береговой линии Сочи. Тело поднято на борт спасательного судна. В настоящий момент ведется большая поисково-спасательная операция, семь катеров работают в месте крушения.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистов и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель коллектива народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Лайнер пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера через несколько часов были найдены в акватории Черного моря.



