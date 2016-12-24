В Малайзии сорвался с обрыва пассажирский автобус

Автобус с пассажирами съехал с дороги и сорвался с обрыва на юге Малайзии. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 17 пострадали. Транспорт направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару. На место происшествия прибыла бригада пожарных. Причина ДТП устанавливается, погодные условия на момент аварии были хорошими, передает издание Star.