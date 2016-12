Похитители угрожают взорвать самолет на Мальте

Пассажирский лайнер Airbus 320 авиакомпании Afriqiyah Airways был захвачен в Ливии, передает Reuters. Сообщается о двух захватчиках. Они направили самолет на Мальту, а после приземления пообещали взорвать лайнер. Сообщается, что на борту находятся 118 человек. Экстренные службы страны приведены в повышенную готовность, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM