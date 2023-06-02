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В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути

В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути
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Трамвайные пути на востоке Москвы обновят и сделают менее шумными.

Ремонт трамвайных путей пройдет в районах Перово и Соколиная гора, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что специалистам предстоит демонтировать двухпутные пути и уложить новые.

Работы пройдут на участке от Владимирского путепровода до проезда Энтузиастов, от улицы Главная Аллея до 1-й Владимирской улицы, а также на 3-й Владимирской улице.

По всему ходу трамвайных путей уложат виброшумозащитные маты. Это снизит шумовую нагрузку на жителей расположенных поблизости районов.

Отдельно пройдет переустройство инженерных коммуникаций. Планируется обновить кабельные присоединения к рельсовой сети кабелей отрицательной полярности, заменить водосборные решетки, чугунные люки колодцев.

На время работ установят временные дорожные знаки, нанесут соответствующую разметку. Это необходимо для безопасности движения автомобилей на участке.

Напомним, что в марте текущего года согласован проект реконструкции трамвайных путей в районе Чертаново Южное. Специалисты проложат шпально-щебеночную конструкцию в виброзащитными матами. Стрелочные переводы оборудуют электрообогревом и автоматикой.

Также в рамках проекта переустроят инженерные коммуникации, заменят железобетонные кольца горловин. Планируется обновить дождевую канализацию.

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ближайшие два года полностью завершится обновление столичного трамвайного парка. Он отметил, что за шесть лет город закупил около 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет запланирована поставка еще 150 односекционных вагонов.

К концу текущего года на московских маршрутах будут ходить только комфортные низкопольные трамваи. Они особенно удобны для маломобильных и пожилых пассажиров.

Воссоздаются привычные маршруты. Трамваи вернулись к Белорусскому вокзалу, на улицы Солдатская, Госпитальный Вал и Авиамоторная.

Столичный трамвай ежедневно перевозит 600 тысяч пассажиров. В городе действует 35 маршрутов, 855 остановок, пять дело с 600 вагонами.

2 июня 2023, 16:55
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Стройкомплекс Москвы✓ Надежный источник

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