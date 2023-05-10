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Новое оборудование появится в филиале поликлиники № 210 в Братееве

Новое оборудование появится в филиале поликлиники № 210 в Братееве
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В Москве модернизируют медучреждения.

В Москве продолжается реализация программы модернизации городских поликлиник, которая впечатляет своим масштабом. Сейчас в столице работает свыше 70 поликлиник, а к концу 2023 года откроется более 200 обновленных амбулатория, каждая из них будет соответствовать московскому стандарту.

Московский стандарт учитывает все аспекты работы медучреждения: создание комфортных условий для пациентов и медперсонала, укомплектованность штата необходимыми специалистами и оснащение поликлиники самым современным оборудованием.

Говоря об оборудовании, стоит отметить, что в каждом филиале столичных медучреждений, согласно московскому стандарту, должно быть установлено следующее оборудование:

  • маммограф;
  • рентген-аппараты;
  • аппараты УЗИ;
  • оборудование функциональной диагностики.

В головных зданиях также устанавливают:

  • магнитно-резонансные и компьютерные томографы;
  • денситометры (аппараты для исследования костной ткани);
  • оборудование для контроля состояния больных с сердечно-сосудистыми патологиями.

В районе Братеево продолжают ремонтировать филиал №2 взрослой поликлиники №210, который находится на Алма-Атинской улице. Здесь установят новое оборудование экспертного класса. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Среди оборудования, которое будет установлено в медучреждении, — рентгенологические комплексы, в том числе типа “U-дуга”, цифровой маммограф", – говорится в сообщении.

Благодаря современному оборудованию повысится качество диагностики. Прохождение исследований станет более комфортным для пациентов.

Отмечается, что эта медтехника приобретена по контрактам жизненного цикла. Гарантийное обслуживание поставщиком на протяжении всего срока службы предусмотрено. Для работы этого оборудования в медучреждении создаются все условия. Например, для того, чтобы техника работала без перебоев, на территории была построена новая трансформаторная подстанция. Также в здании обновлена система электроснабжения. Во всех помещениях с новой техникой будет собственная вентиляция.

10 мая 2023, 11:35
Фото: В. Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.globallookpress.com
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