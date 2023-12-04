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Четверг 14 декабря

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Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Москвичей приглашают на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"
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Мероприятие пройдет на территории пространства "Хлебозавод №9".

В Москве 9 и 10 декабря с 11 до 21 часа состоится благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Участие примут свыше 40 некоммерческих организаций столицы. Посещение свободное, предварительной регистрации не требуется.

"Каждый посетитель сможет сделать добрые дела прямо в "Городе неравнодушных", внося вклад в инициативы НКО — участников фестиваля", – рассказала глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На фестивале представят уникальные товары, сделанные руками неравнодушных людей или подопечных некоммерческих организаций. Также гостей ждут иммерсивные постановки, игры в керлинг и мини-хоккей, лекции спикеров и благотворительный квест.

Например, в рамках фестиваля пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Посетители создадут свечи из вощины, будут заниматься новогодним декупажом.

Также пройдут творческие занятия, где участники создадут рождественские венки, новогодние открытки и игрушки. Готовые работы можно забрать с собой. Каждый мастер-класс продлится 45 минут.

Гости фестиваля посетят лекции о вдохновляющих проектах в благотворительной сфере. Перед гостями выступят эксперты и известные волонтеры. На сцене фестиваля представят иммерсивные спектакли, в которых зрители смогут принять участие и узнать больше о добровольчестве.

Напомним, что москвичей также приглашают на фестиваль WinterFest. Он стартовал в субботу, 2 декабря. Всю зиму в саду жители и гости столицы смогут посещать бесплатные творческие мероприятия, выступления профессиональных фигуристов и другие интересные события в саду "Эрмитаж". Гостей ждут на площадке "PROлед", который находится в партерной части сада.

Кроме того, с 15 по 17 декабря в Москве на нескольких городских площадках пройдет фестиваль "Мосартфест".Свои работы представят более 150 молодых художников, мастеров народных промыслов и скульпторов. Гостей ждут лекции, мастер-классы, конкурсы и концерты. Организаторы сделали акцент на новогодней тематике, поэтому на площадках фестиваля будут работать рождественская ярмарка и елочный базар.

4 декабря 2023, 18:29
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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