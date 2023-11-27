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Пятница 8 декабря

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Фестиваль "Мосартфест" пройдет в столице с 15 по 17 декабря

Фестиваль "Мосартфест" пройдет в столице с 15 по 17 декабря
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Свои работы представят более 150 молодых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.

В российской столице на регулярной основе проходят всевозможные культурные события: концерты, спектакли, выставки и, конечно же, масштабные фестивали. К примеру, с 15 по 17 декабря более 150 молодых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов соберутся на нескольких площадках города, чтобы представить публике свои работы.

Посетители фестиваля "Мосартфест" смогут не только насладиться современным искусством в галереях, но и приобрести печатную графику, авторские открытки и сувениры. Кроме того, гостей ждут лекции, мастер-классы, конкурсы и концерты.

Выставки работ и арт-маркеты пройдут на территории галерей "Здесь на Таганке", "Беляево", "Нагорная", "Давыдково" и "На Песчаной". Площадки фестиваля будут работать с 12:00 до 21:00, вход свободный.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин подчеркнул, что проект дает креативному сообществу Москвы возможность познакомить горожан со своим творчеством.

"Фестиваль не только поддерживает молодых авторов и популяризует художественные товары отечественного производства, но и предлагает поучаствовать в предновогодней культурно-развлекательной программе", – отметил Алексей Фурсин.

В преддверии Нового года организаторы сделали акцент на праздничной тематике. В частности, на площадках фестиваля "Мосартфест" будут работать рождественская ярмарка и елочный базар.

Кроме того, участники могут приобрести виниловые пластинки и книги, украшения и одежду с индийским колоритом, а также работы и аксессуара, представленные на тату-маркете и принт-маркете.

Зрители смогут встретиться и пообщаться с молодыми художниками. Под руководством искусствоведов и кураторов пройдут деловые и развлекательные мероприятия. А дизайнеры дадут москвичам рекомендации по оформлению новогоднего интерьера.

Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают на театральный фестиваль. Мероприятия стартовали 25 ноября и пройдут до 3 декабря. Всех желающих ждут занятия по сценической речи и работе с телом, а также показы и выставки. Москвичи смогут познакомиться с молодыми режиссерами и актерами.

27 ноября 2023, 12:29
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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