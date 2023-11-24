Москвичей приглашают на театральный фестиваль

Буланова объявила о смене фамилии Тесты 87-летняя Дружинина поразила красотой Игры Сонник

Топ новостей недели

Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Четверг 7 декабря

14:01Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой 12:43Российский Haute Couture – миф или реальность? 12:39Певица Варвара раскрыла свой персональный способ похудения 12:2945-летняя Толкалина блеснула идеальной фигурой в купальнике за границей 11:15"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем 10:19Нарушителей накажут: в школе запретили использовать телефоны 09:55Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей 09:28"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления 09:15Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам 09:06Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино 08:30"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной 08:04"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой 07:06Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова 06:185 самых неуместных подарков на Новый год 05:41Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова 04:56Это все очень приятно: Сергей Соседов раскрыл планы на Новый год 04:11Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место 03:06ТОП-5 эффективных способов сэкономить на такси 02:25Долгожданное открытие: болезнь Альцгеймера научились останавливать 01:55Найден способ борьбы с послеродовой депрессией 17:0664-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту 16:27Проблемы со здоровьем вынудили Долину обратиться к поклонникам 15:32Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 14:10Финансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 14:06"Наколдовал себе в штаны": красавчик Колдун прилюдно оконфузился 13:14Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год 12:45Changan UNI-V: мечтать не вредно 12:44Дома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 12:00"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд". 11:35Алкоголь и интим: экс-участник "Челси" Архипов показал изнанку популярного телешоу 11:16Кожевникова показала честное фото после четвертых родов 10:26"Тратить нервы не буду": Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына 09:35Огромный астероид приближается к Земле: в чем опасность 08:50Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии 07:55Возраст берет свое: Пугачевой стало плохо на прогулке 06:59Для наследства или из-за любви: вдова Грачевского собралась рожать от покойного мужа 06:25Не вздумайте пробовать: кому нельзя есть мандарины 05:30На 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 04:49Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой 04:09Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников 02:25ТОП-3 причины начать есть рыбу уже сегодня 01:42Определен один из лучших видов тренировок для людей с хроническими болезнями 18:26Басков был вынужден взять кредит на дорогостоящий ремонт 16:54В декабре начнется светлая полоса: прогноз для Козерогов от астролога Шимко 16:20Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 17 декабря 16:18Алкоголь не виноват: врач назвал причину пугающей худобы Волочковой 15:35Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 15:08Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве 14:38Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен 14:09Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичей приглашают на театральный фестиваль

Москвичей приглашают на театральный фестиваль
57

Мероприятия пройдут с 25 ноября по 3 декабря.

В следующую субботу, 25 ноября, в культурном центре ЗИЛ и Фонде Андрея Чеглакова стартует театральный фестиваль, организованный культурным центром "Москвич". Мероприятия пройдут до 3 декабря.

В течение недели всех желающих ждут занятия по сценической речи и работе с телом, а также показы и выставки. Москвичи смогут познакомиться с молодыми режиссерами и актерами.

Организаторы обещают, что зрители иначе взглянут на классические произведения. Образовательная программа рассчитана на граждан от 16 лет. Вход свободный, однако необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте культурного центра "Москович".

Занятия по актерскому мастерству, импровизации, сценической речи и работе с телом в первые два дня фестиваля проведут педагоги Андрей Оганян (ГИТИС), Станислав Фоменко (Improv Moscow) и Саша Сумм (Театральный институт имени Щукина), а также режиссер Анна Политова.

Кроме того, в день старта фестиваля "Театральный "Москвич" Анна Политова проведет мастер-класс по постановке речи "Тебя услышат: как сделать голос гипнотическим". На следующий день, 26 ноября, Станислав Фоменко раскроет секреты успешной импровизации.

Фестивальные показы пройдут Культурном центре ЗИЛ с 27 ноября по 3 декабря. По их результатам жюри определит лауреатов в номинациях "Лучшая театральная постановка", "Лучшая сценография", "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса" и "Лучшая актриса второго плана".

Кроме того, москвичи смогут насладиться постановками по произведениям классиков русской литературы, современных отечественных авторов и зарубежных драматургов ХХ века. Перед гостями фестиваля выступят девять финалистов конкурса любительских драматических театров "Традиция".

На выставке "Магия театра" все желающие познакомятся с творчеством художников, которые стремились показать специфику театрального искусства и его безграничность. Сюжетами выступили собирательные образы театров, которые в разное время посещали авторы картин.

Фестиваль "Театральный "Москвич" был организован на базе конкурса "Традиция", который прошел в 2017 году. За шесть лет в нем приняли участие 64 коллектива, было подано более 300 заявок со всей России и из-за рубежа.

24 ноября 2023, 11:21
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева

В Москве отметят 220-летие со дня рождения Тютчева
Мероприятия пройдут с 29 ноября по 5 декабря. 5 декабря исполнится 220 лет со дня рождения великого русского поэта, переводчика и дипломата Федора Ивановича Тютчева.

Катки с искусственным льдом откроются во всех округах Москвы

Катки с искусственным льдом откроются во всех округах Москвы
Всего в этом зимнем сезоне в городе организовано около 160 открытых катков с искусственным льдом. С пятницы, 24 ноября, жители и гости российской столицы могут весело проводить время, катаясь на катках с искусственным льдом.

Под строительство спорткомплексов в ЗАО выделено почти 2,7 гектара земли

Под строительство спорткомплексов в ЗАО выделено почти 2,7 гектара земли
Спортивные объекты на западе столицы совокупно займут площадь около 30 тысяч квадратных метров. Москвичи очень любят вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

В пространстве Москвы на выставке "Россия" проходят встречи с экспертами

В пространстве Москвы на выставке "Россия" проходят встречи с экспертами
Форум продлится до 12 апреля 2024 года. 4 ноября на ВДНХ стартовала международная выставка Россия, центральной экспозицией которого является пространство Москвы.

В библиотеке имени Гайдара пройдут лекции по архитектуре Москвы

В библиотеке имени Гайдара пройдут лекции по архитектуре Москвы
Первая из четырех лекций пройдет 30 ноября. Москва – древний европейский город с богатой архитектурой, поэтому сохранение культурного наследия является одной из приоритетных задач в работе столичных властей.

Выбор читателей

06/12СрдПолная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 06/12СрдНа 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 06/12СрдДома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 05/12ВтрБез фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 06/12СрдФинансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 06/12Срд"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд".