Новая поликлиника на Уржумской улице откроется в начале 2023 года

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику на Уржумской улице в районе Свиблово. Медучреждение примет первых пациентов в начале следующего года.

Поликлинику начали строить в октябре 2020 года. Вместе с подземным этажом площадь здания составит 11,5 тысячи квадратных метров.

Медучреждение будет состоять из двух блоков на 750 посещений в смену. Там разместят филиал №1 городской 107-й поликлиники и обособленное подразделение детской городской поликлиники №11.

Строители завершают устройство фасадов. Внутри здания идет отделка помещений. Также благоустраивается прилегающая территория.

В ходе осмотра поликлиники на Уржумской мэр напомнил, что столица активно реконструирует старые здания медучреждений. Но некоторые поликлиники не подлежат модернизации или находятся в неприспособленных помещениях – в таких случаях строится новое здание, отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что за четыре года в старых и новых районах Москвы планируется построить более 30 новых поликлиник.

Площадь строящейся на Уржумской поликлиники в три-четыре раза больше, чем детское и взрослое медучреждения, которые переедут в новое здание.

"И детское, и взрослое население Свиблова будет обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам. Возможности по диагностике, по лечению, по количеству и набору врачей, которые здесь будут вести прием, будут значительно лучше", – подчеркнул мэр.

Поликлинику оснастят современным оборудованием. Ее персонал составит 273 человека: 112 врачей, 116 медицинских сестер и остальной персонал.

Планируется, что поликлиника на Уржумской будет обслуживать 68 тысяч жителей района Свиблова. Среди них 58 тысяч взрослых и более 10 тысяч детей.

Каждая новая московская поликлиника работает по современному стандарту. В зданиях делают отдельные входы для детского, взрослого отделения и для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Кабинеты врачей расположены так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Для пациентов создаются максимально комфортные условия: они ожидают приема специалиста в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

В Москве продолжается программа модернизации старых поликлиник. В нее входит 201 здание, построенное в советские годы.

Работы завершены в 66 поликлиниках. Продолжается обновление 130 зданий.