На ВДНХ завершаются последние приготовления к открытию катка

Подольская уехала от Преснякова Тесты Честные фото 67-летней Долиной Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Среда
23 ноября
Лента новостей
21:55
"Как же жить?": что станет с распухшим до невозможности Басковым
20:14
В Москве два мальчика провалились под лед Большого Графского пруда
19:30
"Пока живу": ступившая на путь покойной сестры Фриске призналась в тяжелых последствиях
19:10
Как правильно загадывать желания – совет психолога
18:50
Резко похудевшая Подольская сообщила о болезни: Стало неприятным сюрпризом
18:47
Кто проверяет "Столото": можно ли быть уверенным в прозрачности и честности лотерей?
18:30
"Меня замесило": Экстремально отощавшая Решетова оказалась в шаге от смерти
18:10
Помешавшаяся на инопланетянах Лель воскресила покойника на глазах у Лолиты и Кудрявцевой
17:50
"Шли в обнимку": неудачница Бузова сходила на романтическое свидание с бывшим
17:30
Разбилась: Мчавшую на больших скоростях Шпицу расплющило в страшном ДТП
16:50
"Поздравляю с девочкой!": показавшая пузо Васильева сообщила новость
16:50
"Разрывы связок": разжиревшую Федорову нашли повешенной
16:30
"Спасите наши глаза и уши!": народ гонит взашей посягнувшего на святое скандалиста Киркорова
16:10
В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой "Обручального кольца" Пожидаевой
16:02
"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху
15:50
Рак отступил: побелевший как лунь Юдашкин вышел к оторопевшим людям
15:30
Импортозамещение и реставрация: специалисты обсудят сохранение культурного наследия в условиях санкций
15:30
В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
15:30
Полетела вниз: Устроившую жуткую грызню Малышеву сбросили с высоты
15:10
Рядом спустя 30 лет: любовь Николаева и Королевой прошла испытание временем
15:10
Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет
14:50
"Каждый раз": из прикоснувшегося к лону Волочковой Джигурды излилось самое дорогое
14:30
"На длительном лечении": Безутешная Боярская раскрыла правду о больных детях
14:10
Люберецкие хирурги спасли 70-летней пациентке кисть
13:50
Толпа бушующих фанатов подняла на вилы жену иноагента Пугачеву: Спектакль
13:30
Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?
13:10
"Друг без друга": Сбежавшая из дома Подольская плачется из-за разрыва с Пресняковым
12:56
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
12:50
Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину
12:30
"Мне понравились": юркие молодые арабы удовлетворили красивую вдову Этуша
12:10
В Подмосковье загорелся хостел
11:50
Любимая женщина Михалкова тихо ушла в мир иной: Теряем многое
11:30
"Пырнули ножом": Народ молится за жизнь впавшей в кому Цымбалюк-Романовской
11:10
"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам
10:50
"У него проблемы с психикой": Скачущую по мужикам Водонаеву разнесли за воспитание похотливого сынка
10:30
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
10:10
Как заработать на недвижимости в кризис: правила инвестиций
09:50
"Родила": 36-летняя Бузова заявила о ребенке после побега мужика-алкоголика
09:25
Спасибо за все! Брошенная Меладзе беглянка Брежнева объявила о подлой измене
09:05
"Она хотела бы жить на Манхэттене": особняк Тейлор Свифт сдают в аренду
08:45
Умирающая на чужбине жена иноагента Пугачева просит помощи: Деменция
06:11
Во сколько обойдется новогодняя аренда дома
04:15
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
02:37
Квартиры-студии в Москве стоят от 3,6 млн
00:02
День памяти шести апостолов: народные приметы в праздник 23 ноября
22:02
"Медики делали все возможное": фанаты плачут навзрыд после шокирующей новости о МакSим
21:52
В России ей не место: покинувшая страну Лорак нарушила молчание спустя месяцы
21:32
Разведенка Бородина прошлась по мужикам: Не готовы на подвиги
21:01
На востоке Москвы загорелась мастерская по ремонту самокатов
20:41
"Мы должны быть ближе друг к другу": возбужденная Волочкова притянула Садальского за язык
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прощай, Пресняков! Настоявшая на разводе Подольская умчала из дома с манатками и детьми
Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25
10 лет была любовницей женатого, похоронила единственного сына: трудные испытания Раисы Рязановой
Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной
"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам
"Мы упустили Дашу": брошенную звезду "Папиных дочек" Мельникову проводили на небеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
На ВДНХ завершаются последние приготовления к открытию катка

На ВДНХ завершаются последние приготовления к открытию катка

До открытия катка на ВДНХ осталось всего несколько дней.
прочитано 156 раз

Зимний сезон на ВДНХ начинается уже в эту пятницу, 25 ноября. Тогда заработает каток – самый большой в Москве. Его площадь составляет свыше 20 тысяч квадратных метров. Рядом с катком (на Главной аллее) расположены исторические павильоны, фонтаны "Дружбы народов" и "Каменный цветок". Покататься можно будет от павильона № 1 "Центральный" до 58-го павильона "Земледелие".

ПО ТЕМЕ

Собянин: Формат празднования Нового года в столице определят москвичи

На ВДНХ 25 ноября откроется самый большой каток Москвы

В настоящий момент заканчиваются последние приготовление к открытию катка. Специалисты заливают его горячей водой – "наращивают" верхний слой. "Лед наращивается послойно. Каждый слой — примерно 0,1 миллиметра. В результате толщина льда будет от 10 до 12 сантиметров", – рассказал менеджер по эксплуатации ледового оборудования Александр Морозов. Чуть позже запустят пять ледозаливочных машин, которые выровняют лед и сделают поверхность идеально ровной.

Каток на ВДНХ начали создавать уже в сентябре. Тогда специалисты начали готовить площадку и необходимую инфраструктуру – устанавливать павильоны проката, раздевалки, подиумы для размещения фуд-кортов и арт-объектов.

Главными элементами катка являются большой круг, четыре пункта проката на основной площадке, отдельное пространство для детей от трех до восьми лет, "Аллея влюбленных" (внутренний круг фонтана "Дружба народов") и пешеходный мост "Северное сияние".

В этом году, как и ранее, на катке будет подледная подсветка – на участках напротив моста "Северное сияние" и ресторана. Подсветка встроена непосредственно в лед.

Также известно, что в этом сезоне обслуживать каток будут 11 холодильных установок. С их помощью ледовое покрытие не растает даже при плюсовой температуре. За состоянием ледового покрытия будут следить от 12 до 15 человек в смену.

Каждый день каток смогут посещать до 12 тысяч человек, а одновременно кататься – до 4,5 тысячи посетителей. Ледовая площадка будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00 (перерыв на техническое работы – с 15:00 до 17:00), а в праздничные и выходные дни – с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. Билеты на каток уже продаются на сайте katok.vdnh.ru.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: М. Денисов / www.mos.ru
Автор: 23 ноября 2022, 19:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Юлия Ковальчук показала киску после ухода мужа: Будто не 40, а 25

Такая красивая
Шоу-бизнес

Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки

Спаси и сохрани!

Шоу-бизнес

Красота – страшная сила: обнародованы самые правдивые фото 67-летней Долиной

Вот это да!
Шоу-бизнес

"С любимым": брошенная Чумаковым Ковальчук поскакала в ночи по чужим мужикам

Такая счастливая

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1330 человек
Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

Спорт

Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор
"Отец в шоке, мать в трансе": что известно о смерти 33-летнего бойца ММА Писарева

Регионы

В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения
Мужчина из Челябинска замерз насмерть в лесу
Подмосковные врачи по кусочкам собрали собрали таз пострадавшего в ДТП мужчины
В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+