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Общество
На ВДНХ 25 ноября откроется самый большой каток Москвы

На ВДНХ 25 ноября откроется самый большой каток Москвы

Скоро на ВДНХ начнется новый зимний сезон. Для посетителей самого большого московского катка проведут экскурсии на льду и мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.
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За восемь лет каток на ВДНХ посетили более 4,5 миллиона человек, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Новый сезон стартует в пятницу, 25 ноября, уточнила она.

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Площадь ледового покрытия – свыше 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек.

Для посетителей проведут экскурсии на льду, для детей состоятся мастер-классы по фигурному катанию и хоккею. Также предусмотрены услуги по прокату и заточке коньков.

Программа мероприятий и билеты доступны на официальном сайте.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

На ВДНХ регулярно проходят общегородские мероприятия. Это концерты и лекции, фестивали, образовательные программы, спортивные и интеллектуальные состязания.

В минувшие выходные на главной выставке страны отметили Синичкин день. Посетители побывали на мастер-классах по росписи лепных фигурок, на лекциях о пернатых. Гостям рассказали много интересного о птицах, которых можно встретить в столице.

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Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 14 ноября 2022, 12:36 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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