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Началось проектирование пешеходного моста к станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Началось проектирование пешеходного моста к станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Длина пешеходного моста к станции Большой кольцевой линии "Нагатинский Затон" составит 250 метров. Его построят в районе улиц Корабельная и Коломенская.

Продолжение: Скоропомощный комплекс при НИИ имени Склифосовского готов на 95%
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О старте проектно-изыскательских работ по строительству моста сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, торгово-закупочные процедуры уже завершены, определена подрядная организация.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сооружение пройдет через старое русло Москвы-реки в районе улиц Корабельная и Коломенская. На мосту будут пешеходные и велосипедные дорожки.

Объект будут проектировать в в соответствии с утвержденной архитектурно-градостроительной концепцией, передает портал mos.ru.

Сооружение станции БКЛ "Нагатинский Затон" подходит к концу. Строители украсили ее художественными элементами – мозаичными панно с реалистичными изображениям рыб, которые обитают в водоемах московского региона.

Завершается облицовка входного павильона, эвакуационного выхода и вентиляционных киосков. Начались работы по благоустройству территории у станции.

"Нагатинский Затон" входит в состав восточного участка БКЛ. Это колонная станция мелкого заложения с двумя платформами. Открытие запланировано на начало 2023 года.

Проектное решение. Изображение: mos.ru

Еще одно крупное мостовое сооружение появится на станции большого кольца "Текстильщики". Строители начали возводить пересадку с БКЛ на фиолетовую ветку. Мост протянется на 140 метров и объединит метро, второй Московский центральный диаметр (МЦД-2), маршруты наземного общественного транспорта.

Строительство большого кольца метро завершится в начале 2023 года. Полный запуск БКЛ позволит пассажирам сократить время в пути на 20-30 минут.

На новом кольце будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и МЦД. У пассажиров появятся дополнительные маршруты передвижения по городу. Кроме того, запуск БКЛ разгрузит крупные магистрали на 10-15%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил планы развития района Нагатинский Затон. Градоначальник отметил, что помимо "Нагатинского Затона" там откроется метро "Кленовый бульвар".

Также в районе планируется запуск нового речного транспорта и окончание реставрации Южного речного вокзала, откуда можно будет совершить путешествие в 30 городов России. В пределах Москвы речные трамвайчики будут следовать по маршруту "Печатники – Автозаводский мост" с остановками "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Коломенская набережная".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Проектное решение. Изображение: mos.ru
Автор: 5 октября 2022, 17:10 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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