Наследие Романовых или микро-Москва: что посмотреть осенью в музеях ВДНХ

ВДНХ приглашает горожан посетить музеи.

В Москве холодает. Жители и гости столицы, которые любят культурно проводить время, посещая различные мероприятия и фестивали, теперь перебираются в теплые помещения. Музеи – отличное место для досуга осенью и зимой. Их в городе свыше 400 – как государственных, так и частных. На ВДНХ работает свыше 20 культурных площадок.

Экспозиции на главной выставке страны посвящены культуре, искусству, науке, технологиям. Те, кому интересна история, могут посетить павильон № 57. Там работает мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", где рассказывают о важных периодах истории страны – например, о династии Романовых, которая правила 300 лет.

В 57-м павильоне гости смогут посмотреть на многие исторические факты под другим углом и переосмыслить мифы, которые, например, связаны с той же семьей Романовых. Кстати, на выставке "Романовы" представлены изображения из частных коллекций и закрытых архивов.

Другая экспозиция в историческом парке "Россия – моя история" посвящена первому российскому императору Петру I и приурочена к 350-летию со дня рождения монарха.

Приобрести билеты на выставки "Романовы" и "Петр Велики. Рождение империи" можно на сайте www.myhistorypark.ru.

Узнать больше об истории русского языка можно в павильоне № 58, где работает Центр славянской письменности "Слово". Там расскажут о развитии письменности в России и мире от древности до наших дней и ее роли в жизни разных народов. А еще в этом павильоне проводят мастер-классы по каллиграфии, лекции о древнерусской культуре и встречи участников писательского клуба. Подробнее о мероприятиях "Слова" на сайте www.slovo.vdnh.ru.

В павильоне № 71, где располагается Дворец госуслуг, открыта экспозиция, посвященная истории государственной службы. Там гостям рассказывают об истории чиновничества в России, становлении и развитии письменности и письменных принадлежностей, а еще – об эволюции делопроизводства.

В павильоне представлены печатные машинки, арифмометры, телеграфы. Все это можно опробовать в действии. Также возможно примерить костюм чиновника петровских времен и изготовить сувенирные документы. Чтобы посетить эту экспозицию, билет покупать не нужно

Крупнейшим в России космическим музейным комплексом является центр "Космонавтика и авиация", который располагается в 34-м павильоне. На масштабной экспозиции о достижениях отечественной космической отрасли есть такие экспонаты, как макеты знаменитых советских ракет, спутников, двигателей и межпланетных станций, ставшими когда-то прорывом в практической космонавтике. Первый в мире искусственный спутник Земли "Спутник-1" – главный экспонат.