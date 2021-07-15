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Мой район
Пешеходный переход через МЦД-1 на улице Яблочкова реконструируют и продлят

Пешеходный переход через МЦД-1 на улице Яблочкова реконструируют и продлят

Все работы по реконструкции пешеходного перехода через Дмитровское шоссе завершатся в 2023 году.
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Транспортные узлы в Москве становятся более совершенными и удобными. Когда в столице стартовал проект Московских центральных диаметров (МЦД), устаревшие малоудобные платформы преобразились на глазах. В настоящий момент городские власти продолжают работать над тем, чтобы пассажирам столичной транспортной системы было еще удобнее.

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Так, в Бутырском районе продлят уже действующий пешеходный переход. Он обеспечит безопасность и удобство пешеходов при переходе через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления Московской железной дороги (здесь проходит МЦД-1) в районе гостиницы "Молодежная".

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что новый переход "выйдет" к домам 35г-37-г на улице Яблочкова. 40-метровое сооружение станет длиннее на 15 метров. Переход оборудуют лифтом, лестничными сходами и накладными пандусами.

Также приведут в порядок инженерные системы и облицовку наружных и внутренних поверхностей. Все работы будут завершены через два года.

"В ближайшее время мы планируем приступить к проведению проектно-изыскательских работ по пешеходному переходу через МЦД-1 в районе улицы Яблочкова", – сообщил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что новый подземный переход построят в районе Филевский парк. Сооружение появится на пересечении Багратионовского проезда, улицы Барклая и улицы Олеко Дундича. Существующий переход демонтируют, а пока будет вестись строительство нового, обустроят временный.

Протяженность перехода составит 122 метра. Здесь будет пять лестничных сходов, установят четыре лифта для удобства маломобильных граждан. Строительство завершится в 2023 году.

А на Волоколамском шоссе уже построили два подземных перехода длиной 64,4 и 55 метров. Первый расположен в районе дома 128, второй – дома 116. На строительство были потрачены средства из городского бюджета, выделенные на реконструкцию Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе.

Напомним, в Москве реализуется программа "Мой район", которая была запущена несколько лет назад. Благодаря проекту в каждом районе столицы развивается инфраструктура. Городские власти делают все, чтобы устранить неравенство в благоустройстве.

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Фото: mos.ru
Автор: 15 июля 2021, 19:05 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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