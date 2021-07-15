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Власти Москвы утвердили предмет охраны ансамбля усадьбы Гагарина

Власти Москвы утвердили предмет охраны ансамбля усадьбы Гагарина

Усадебный комплекс XIX века на Поварской улице попадет под охрану государства.
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Историческая Москва – она притягивает туристов со всего мира, завораживает внимание жителей и гостей столицы. Древние храмы и усадьбы, безусловно, являются визитной карточкой города. Московские власти прикладывают большие усилия для сохранения исторического наследия российской столицы.

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Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны для исторической усадьбы князя Сергея Сергеевича Гагарина на Поварской улице. Это один из лучших образцов жилой застройки московского ампира, построенный в первой трети XIX века знаменитым архитектором Доменико Жилярди. Эксперты уже обозначили архитектурную ценность заметного памятника культуры.

Усадьба имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это значит, что любые реставрационные работы могут проводиться там исключительно под контролем столичного департамента культурного наследия и в соответствии с утвержденным предметом охраны. Документ описывает все элементы декора, внутреннего убранства, а также планировку зданий и материалы, которые использовались при их строительстве и отделке.

"Усадьба Гагарина на Поварской улице — прекрасный образец сохранившегося исторического ансамбля XIX века. Главный дом, где сейчас находится Институт мировой литературы, был построен в 1820-х годах по проекту выдающегося архитектора Доменико Жилярди. Это здание действительно является украшением района. Кроме того, сохранились исторический манеж и ограда. Они также представляют собой неотъемлемую часть старинной застройки этого места. Мосгорнаследие утвердило предмет охраны всего комплекса. В документ вошли все уникальные детали памятников", — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Главный дом исторической усадьбы двухэтажный, он также имеет подвал и антресоли. Центральный фасад каменного здания украшает богатый лепной декор. Покрытие стен дома на уровне первого и второго этажей отличается друг от друга. Внизу особая штукатурка имитирует выпуклую каменную кладку. Верхний этаж оштукатурен гладко.

Особую красоту усадьбе Гагарина придают белые львиные маски, которые украшают оконные проемы первого этажа. Это декор авторства скульптора Гавриила Замараева. Доменико Жилярди неоднократно использовал его работы в своих постройках.

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Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Автор: 15 июля 2021, 13:28 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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