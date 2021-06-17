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Станцию метро "Кунцевская" БКЛ украсит античная мозаика и цилиндрические светильники

Станцию метро "Кунцевская" БКЛ украсит античная мозаика и цилиндрические светильники

Москомархитектура согласовала концепцию новой станции метро "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).
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Метро Москвы развивается очень быстро. Строятся новые линии метро, продлеваются уже существующие. При всей интенсивности строительства подземки столичные власти не забывают о дизайне станций. Не зря же московское метро называют самым красивым в мире.

Так, новую станцию "Кунцевская" БКЛ оформят в стилистике античной мозаичной технологии – тераццо. Сейчас эта техника очень популярна. Главная идея архитекторов – монументальность и целостность объемного интерьера станции и павильонов.

Фото: www.mos.ru

Полы, стены и потолки станции будут выполнены в светло-сером оттенке. На потолке установят глянцевые белые панели, напоминающие просветы в скалах, а также крупные цилиндрические светильники, которые станут основным источником света.

"Геометричность и прямые углы станции нивелируются крупногабаритными цилиндрическими светильниками. Они придают интерьеру грандиозность, и вместе с тем некоторую камерность", – сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Фото: www.mos.ru

Напомним, станция метро "Кунцевская" БКЛ расположится между станциями "Терехово" и "Давыдково". Здесь пассажиры смогут пересесть на станцию "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также на платформу Кунцево первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Из вестибюля № 1 станции метро "Кунцевская" БКЛ можно будет выйти через подземный пешеходный переход в сторону улицы Ивана Франко, дома 12 и улицы Ращупкина, дома 4. Выход из подземного вестибюля № 2 запроектирован к Рублевскому шоссе, дому 4 и Кастанаевской улице.

Фото: www.mos.ru

Открытие станции метро "Кунцевская" БКЛ, скорее всего, состоится в 2021 году. Она улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов и разгрузит улично-дорожную сеть запада и северо-запада Москвы.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали благоустройстве территории возле станции метро "Электрозаводская", которая открылась в конце 2020 года. Там обновят покрытие дорог, тротуаров, установят новые опоры освещения, современные остановочные павильоны, где можно будет зарядить мобильный телефон. Около станции также высадят деревья и кустарники.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 17 июня 2021, 18:58 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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