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Площади возле станции метро "Электрозаводская" БКЛ благоустроят

Площади возле станции метро "Электрозаводская" БКЛ благоустроят

В рамках благоустройства территории возле станции "Электрозаводская" обновят тротуары, отделят их от проезжей части бордюрным камнем, уложат новое асфальтобетонное покрытие.
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Московские коммунальщики приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Здесь обновят покрытие дорог, тротуаров, установят новые опоры освещения, современные остановочные павильоны, где можно будет зарядить мобильный телефон. Около станции также высадят деревья и кустарники.

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Пешеходный мост через Яузу возле станции метро "Электрозаводская" построят в 2022 году

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, возле станции реконструируют семь светофорных объектов и обустроят новые пешеходные переходы. Работы пройдут на улицах Семеновский Вал, Золотой и Большой Семеновской от дома 29/2 до дома 55. Но по-настоящему преобразится площадь Журавлева. Здесь обновят тротуары, установят арт-скамейки, разобьют газоны и цветники.

Стоит отметить, что станция "Электрозаводская", которая была открыта 31 декабря прошлого года, пока лишь формально относится к БКЛ. Сейчас она является частью Некрасовской линии. Переход на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии пока находится на стадии строительства. Сейчас пассажирам приходится выходить на улицу, чтобы попасть на синюю ветку.

Кстати, скоро в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" возведут пешеходный мост через реку Яуза. Благодаря такому сооружению местные жители смогут гораздо быстрее добираться до станции метро и железнодорожной платформы. Строительство моста планируется завершить в следующем году, а всего ТПУ – в 2023-м.

Стоит отметить, что Басманный район быстро развивается. Здесь были обновлены 239 дворов и шесть скверов, открыт парк "Горка", отреставрирован детский городок "Сказки Пушкина". Помимо этого, благоустроены территории 14 школ и 17 детских садов.

В рядом находящемся районе Соколиная гора было обновлено 224 двора, 182 площадки и пять зон отдыха. Здесь же были открыты три станции Московского центрального кольца, а также благоустроены территории 10 школ и пяти детских садов.

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Фото: mos.ru
Автор: 10 июня 2021, 15:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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