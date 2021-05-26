Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до "Физтеха" в 2023 году

Метро Москвы развивается очень быстро. За последние 10 лет карта столичной подземки выросла почти вдвое. Новые станции решают проблему транспортной доступности в отдаленных районах города, а также разгружают линии метрополитена.
Так, в 2023 году планируют запустить участок Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) метро до поселка Северный. Появятся станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" (с переходом на железнодорожную станцию) и "Физтех". Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что сейчас на этом участке салатовой ветки продолжается проходка перегонных тоннелей и возведение конструкций станций.
Напомним, строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до "Физтеха" началось в 2019 году. Москвичи поддержали проект во время голосования на портале "Активный гражданин".
Новый участок салатовой ветки подземки улучшит транспортное обслуживание сразу четырех районах: Дмитровский, Восточное Дегугино, Лианозово и Северный. Жители сэкономят на поездках до 20 минут в день. Предполагается, что этим участком линии будут пользоваться 60 тысяч пассажиров в сутки.
Однако главным проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия (БКЛ). В городе продолжается ее активное строительство. Например, сейчас на станции "Марьина Роща", глубина которой составляет 70 метров, монтируют пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.
В городе успешно реализуется программа "Мой район", запущенная несколько лет назад. Благодаря ей в столице появляются новые объекты социальной инфраструктуры: не только станции метро и остановки наземного транспорта, но и детские сады, школы, спортивные комплексы, парки, скверы, ярмарки, рынки и многое другое.
Например, ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве спорткомплекса с центром гимнастики и ледовой ареной в столичном районе Покровское-Стрешнево. Объект, расположенный на Летной улице, уже сдали в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
А вы встречали абьюзеров?
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?
Китайский и арабский