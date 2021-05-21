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Станцию БКЛ "Воронцовская" украсит потолок в стиле Млечного Пути

Станцию БКЛ "Воронцовская" украсит потолок в стиле Млечного Пути

Специалисты приступили к монтажу декоративного потолка на станции "Воронцовская" южного участка Большой кольцевой линии. Ее открытие запланировано на 2021 год.
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В алюминиевые элементы декоративного 3D-потолка вмонтируют точечные светильники. Они создадут поток света, напоминающий нашу галактику – Млечный Путь.

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На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии монтируют пересадку на салатовую ветку

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По словам главы столичного стройкомплекса Андрея Бочкарева, специалисты смонтировали уже 90 квадратных метров. "Потолок собирают из круглых элементов диаметром 25 сантиметров, выполненных из анодированного шлифованного алюминия», — рассказал он.

Работа кипит и на других станциях БКЛ. Недалеко от "Воронцовской" расположена станция "Мичуринский проспект". Там специалисты уже начали благоустраивать прилегающую территорию.

Асфальт на проезжай части и тротуары отремонтируют, провода уберут в кабельную канализацию. Будут обустроены места для отдыха. У станции появятся новые остановки общественного транспорта, парковочные места и пешеходные переходы.

Продолжается и строительство переходов с БКЛ на радиальные линии метро. Так, на станции большого кольца "Марьина Роща" завершилось возведение 25-метрового прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Строителям приходится работать в условиях плотно застроенного города с большим количеством коммуникаций.

Проходка тоннелей большого кольца завершена на 95%, осталось пройти пять километров. Предстоит завершить часть восточного участка и соединительные ветки в электродепо "Замоскворецкое" и "Аминьевское". Общая строительная готовность новой линии составляет 74%.

Первый участок Большой кольцевой линии в составе пяти станций заработал в феврале 2018 года. 1 апреля 2021 года на западном отрезке БКЛ открылись две новые станции – "Народное Ополчение" и "Мневники".

Всего на большом метрокольце будет 31 станция. Длина нового пересадочного контура подземки составит 70 километров. Это один из крупнейших проектов в области метростроения в мире.

БКЛ сократит время в пути для пассажиров на 18-20 минут. Больше не придется ехать до центра, чтобы пересесть на другую линию метро. В будущем от большого кольца построят новые радиальные ветки подземки.

Решение о возведении БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Строительство нового пересадочного контура завершится в 2022 году.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 21 мая 2021, 16:41

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