В ТиНАО откроется еще один образовательный комплекс и детский сад

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Воскресенье
4 апреля
Лента новостей
18:00
Политолог Карбалевич заявил о вероятности новых санкций против Белоруссии
17:44
Новая угроза: изменение климата приведет к всеобщему голоду
17:08
Французские журналисты рассекретили интересное положение Летиции Касты
17:01
"Люди делают больно": Зазнавшаяся Бузова пожаловалась на одиночество
16:54
"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
16:23
Восстание из пепла: поклонники увидят Заворотнюк на экранах
16:02
Ход конем: Федорова показала редкий кадр с мужем
15:53
По политическим мотивам: постоянный ведущий отказался приезжать на Славянский базар
15:32
"Все закрутилось": жена рэпера Басты рассказала о любовном романе
15:23
Умер актер Артем Тынкасов
15:01
В Москве мужчину избили до полусмерти бильярдными шарами
14:51
Звезда сериала "Гранд" впервые стала матерью
14:19
Дужников из "Ворониных" слег в больницу со страшным диагнозом
14:18
Малиновская устроила бунт против молодой пассии рэпера Тимати
14:13
Объявлено о воссоединении артиста Петрова с экс-любовницей
13:34
"Любим вас": Тарасова трогательно обратилась к Заворотнюк
13:19
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
12:48
Неожиданный поворот: за руку и сердце Тимати пришла воевать бывшая пассия Неймара
12:40
На Украине готовят встречу Зеленского с Байденом
12:35
"Я уже старая": беременная Юлианна Караулова отреагировала на критику
12:07
"Мирно не получается": вскрылись данные о разводе изменщика Мамаева
11:41
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
11:29
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
10:53
"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян
10:46
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
10:44
"Должен начаться подъем": объявлено о возвращении онкобольной Заворотнюк на сцену
09:45
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
09:34
Зеленский получил выговор от Байдена во время телефонного разговора – политолог Погребинский
08:32
"Показывают пальцем": Седокова вызвала отвращение известием о болезни
06:17
Воссоединение шестерки: актеры сериала "Друзья" сообщили радостную новость
04:37
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
02:06
"Вытираю слезы": звезда "Дома-2" вышла на связь после скандала
00:16
Кардашьян стремительно теряет вес на фоне развода
22:32
"С мечтами я покончила": Высоцкая после трагического случая сильно изменилась
20:16
"Ее время прошло": фанаты отвернулись от Загитовой после провала
18:09
Михалков отказался идти к Гузеевой трезвым
18:02
Брежнева в бикини возбудила посетителей пляжа
18:01
Политолог Яхно о разговоре Байдена и Зеленского: Украине нужно обратить внимание на внутренние проблемы
17:52
Экс-ведущая "Дома-2" разделась в честь дня рождения
17:33
От Стриженовой потребовали уйти с телевидения после падения в прямом эфире
16:54
"Давайте помолимся": дочь онкобольной Заворотнюк просит о помощи
16:37
Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян
16:33
Труп лежал две недели: Российская актриса найдена мертвой в Москве
16:24
Обнародована дата выхода седьмого сезона сериала "Сваты"
15:50
Устроивший чудовищную аварию Эдвард Бил избежал ареста
15:34
СМИ: В США усомнились в возможности Байдена оказать поддержку Украине
15:27
В судьбе Матильды Шнуровой произошли поворотные события
15:19
Поражение 85% легких: 71-летний Куклачев едва не умер от ковида
14:30
18 лет воздержания: Малиновская пресекла плотские утехи
14:21
Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян
"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки
От Стриженовой потребовали уйти с телевидения после падения в прямом эфире
"Куда смотрит Богомолов?": вывалившая грудь Собчак смутила людей
"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву
"Давайте помолимся": дочь онкобольной Заворотнюк просит о помощи
Мой район
В ТиНАО откроется еще один образовательный комплекс и детский сад

В ТиНАО откроется еще один образовательный комплекс и детский сад

За восемь лет с момента присоединения к Москве население ТиНАО выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. Такая тенденция легко объяснима: уровень жизни на новых территориях уже вплотную приблизился к общемосковскому.
прочитано 18 раз

Обеспечить потребности такого многочисленного населения можно только за счет активного строительства социальной инфраструктуры. В ТиНАО уже открыли 15 медицинских учреждений, построили сотни километров дорог, создали почти 200 тысяч рабочих мест.

ПО ТЕМЕ

В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

Особое внимание уделяется возведению образовательных объектов. С 2012 года в ТиНАО построили 19 школ и 54 детских сада. В ближайшие три года планируется создать еще 96 аналогичных учреждений.

В Коммунарке уже идет строительство нового образовательного комплекса со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест. Здесь будут располагаться помещения для занятий живописью и скульптурой, а также медиалаборатория с профессиональным звукозаписывающим и съемочным оборудованием, компьютерный класс для обучения компьютерной графике и верстке.

Образовательный комплекс получил название "Холст", поскольку одна из его ключевых задач — предоставить ученикам возможность самовыражения через творчество. В стенах нового образовательного комплекса маленькие жители Новомосковского округа смогут получить не только среднее, но и дополнительное образование в сфере культуры и искусства.

Помимо этого в поселении Десеновском на территории района Новые Ватутинки построят пятый детский сад, рассчитанный на 350 мест. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

Внутри здания обустроят игровые, спальни, буфет и кухню полного цикла. Также здесь предполагаются спортивные залы и помещение для занятий музыкой, медблок и прачечная, дополнительные классы для занятий с детьми. Кроме того, аудитории в детском саду можно будет трансформировать при помощи перегородок, а само здание сделают удобным для детей с ограниченными возможностями.

Переоценить значение нового детского сада в этом районе сложно. В последний год в Новые Ватутинки заселились более двух тысяч семей, из которых 70 процентов — с детьми дошкольного возраста.

За последнее время в поселении Сосенское активно развивается инфраструктура. Здесь обновлено 29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены новые общественные пространства, капитально отремонтирован 51 жилой дом. Помимо этого созданы 4268 парковочных мест, открыт корпус школы № 2070 на 1 775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. Кроме того в 2019 году в районе открыли станции метро "Коммунарка" и "Ольховая".

Поселение Десеновское развивается не менее быстро. Здесь было обновлено 25 дворов, открыт новый парк в честь 70-летия Победы в ВОВ, отремонтированы 153 подъезда и 132 балкона в жилых домах, открыты дублеры Калужского шоссе, организовано четыре автобусных маршрута, а также открыта новая поликлиника, отремонтированы школа и детский сад в деревне Яковлево.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Кирилл Зыков /АГН Москва
Автор: 25 марта 2021, 17:50 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собянин: Благоустройство поймы реки Яузы будет завершено в 2023 году

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи

Актриса простилась с мечтой
Шоу-бизнес

"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым

Супруг ведущей, соблазнивший Ветлицкую, остался у разбитого корыта
Шоу-бизнес

Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова

Бывшие супруги до сих пор на ножах
Шоу-бизнес

"Слабонервным не смотреть": окровавленная Долина шокировала россиян

Певица появилась с "трупными" пятнами на лице

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+