В ТиНАО откроется еще один образовательный комплекс и детский сад

За восемь лет с момента присоединения к Москве население ТиНАО выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. Такая тенденция легко объяснима: уровень жизни на новых территориях уже вплотную приблизился к общемосковскому.



Обеспечить потребности такого многочисленного населения можно только за счет активного строительства социальной инфраструктуры. В ТиНАО уже открыли 15 медицинских учреждений, построили сотни километров дорог, создали почти 200 тысяч рабочих мест.



ПО ТЕМЕ В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

Особое внимание уделяется возведению образовательных объектов. С 2012 года в ТиНАО построили 19 школ и 54 детских сада. В ближайшие три года планируется создать еще 96 аналогичных учреждений.

В Коммунарке уже идет строительство нового образовательного комплекса со школой на 550 мест и детским садом на 200 мест. Здесь будут располагаться помещения для занятий живописью и скульптурой, а также медиалаборатория с профессиональным звукозаписывающим и съемочным оборудованием, компьютерный класс для обучения компьютерной графике и верстке.

Образовательный комплекс получил название "Холст", поскольку одна из его ключевых задач — предоставить ученикам возможность самовыражения через творчество. В стенах нового образовательного комплекса маленькие жители Новомосковского округа смогут получить не только среднее, но и дополнительное образование в сфере культуры и искусства.

Помимо этого в поселении Десеновском на территории района Новые Ватутинки построят пятый детский сад, рассчитанный на 350 мест. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию уже в 2022 году.

Внутри здания обустроят игровые, спальни, буфет и кухню полного цикла. Также здесь предполагаются спортивные залы и помещение для занятий музыкой, медблок и прачечная, дополнительные классы для занятий с детьми. Кроме того, аудитории в детском саду можно будет трансформировать при помощи перегородок, а само здание сделают удобным для детей с ограниченными возможностями.

Переоценить значение нового детского сада в этом районе сложно. В последний год в Новые Ватутинки заселились более двух тысяч семей, из которых 70 процентов — с детьми дошкольного возраста.

За последнее время в поселении Сосенское активно развивается инфраструктура. Здесь обновлено 29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены новые общественные пространства, капитально отремонтирован 51 жилой дом. Помимо этого созданы 4268 парковочных мест, открыт корпус школы № 2070 на 1 775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. Кроме того в 2019 году в районе открыли станции метро "Коммунарка" и "Ольховая".

Поселение Десеновское развивается не менее быстро. Здесь было обновлено 25 дворов, открыт новый парк в честь 70-летия Победы в ВОВ, отремонтированы 153 подъезда и 132 балкона в жилых домах, открыты дублеры Калужского шоссе, организовано четыре автобусных маршрута, а также открыта новая поликлиника, отремонтированы школа и детский сад в деревне Яковлево.