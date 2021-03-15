В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

Сегодня за образованием высшего уровня не нужно ездить в центр города. Политика Москвы направлена на то, чтобы отличные современные учебные заведения были доступны всем без исключения, независимо от района проживания, и в пешей доступности.





В ТиНАО за восемь лет с момента присоединения к столице население выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. А потому вопрос строительства образовательных учреждений здесь особенно актуален.



Важнейшим проектом в этом направлении станет образовательный кластер, который станет частью административно-делового центра в Коммунарке. В нем разместятся учебные корпуса различных направлений (транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городское хозяйство).

Кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятий будут практическими. Студенты смогут эффективно распоряжаться своим временем за счет вариативности и модульности программ, перевода в дистанционный формат непрофильных предметов, а также за счет продуманной инфраструктуры.

Учебные корпуса разделят на зоны по специальностям подготовки студентов и назначению помещений (учебные или учебно-производственные). Спортивные объекты займут около 17 процентов территории кластера, а жилая застройка — 38 процентов. Рядом с образовательным кластером разместится новый парк.

"Возможности участка и уникальный природный ландшафт позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные пространства будут обладать всеми городскими элементами", — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Стоит отметить, что в поселении Сосенское за последние годы было обновлено 29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены новые общественные пространства, капитально отремонтирован 51 жилой дом, созданы 4268 парковочных мест на улицах и во дворах, открыты корпус школы № 2070 на 1775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. В 2019 году в шаговой доступности к поселению Сосенское открыли станции метро "Коммунарка" и "Ольховая".