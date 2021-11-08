От Больших Каменщиков до Липецкой улицы высадят восемь тысяч деревьев и кустарников

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о высадке растений на вылетных магистралей.

Этой осенью и в начале зимы на улицах Москвы и вдоль вылетных магистралей высадят более 16 тысяч деревьев и кустарников. Растения очищают воздух в городе, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в летние жаркие дни и просто украшают столицу, которая, кстати, входит в число самых зеленых мегаполисов мира.

В рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица высадят 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Растения украсят улицы Большие Каменщики, Симоновский Вал, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, проспекты Андропова и Пролетарский проспект.

На участке от улицы Большие Каменщики до станции метро "Коломенская" появится 177 деревьев и свыше 2,8 тысячи кустарников, а от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы – 80 деревьев и более пяти тысяч кустарников.



Говоря о благоустройстве этого участка, стоит отметить, что там уже создано новое общественное пространство. Возле храма Сорока Севастийских Мучеников в районе Новоспасского проезда появился сквер. Осенью там высадят 29 туй, 21 остролистный клен, 11 декоративных яблонь и 300 кустов кизильника.

На магистралях обычно сажают деревья и кустарники с высокой кроной, поскольку на таких дорогах очень много машин. Такие деревья не боятся ветров и морозов.

"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые три — четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, высадка проводится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений, добавил заммэра.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Ленинградском проспекте в Москве высадили почти 500 деревьев и более трех тысяч кустарников. До конца года там будет более 800 новых деревьев и почти 3,9 тысячи кустарников.