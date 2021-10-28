На Красной Пресне привели в порядок фасады четырех домов

В Пресненском районе отремонтировали фасады четырех зданий. Все эти строения находятся на улице Красная Пресня. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что работы проходили в рамках комплексного благоустройства.
Специалисты очистили фасады от пыли, загрязнений и наслоений краски, заделали трещины, зашпаклевали и загрунтовали. Наружные стены обработали антисептическим составом, после чего покрасили в соответствии с колористическим паспортом, в котором прописаны цветовые решения и исторические характеристики домов.
Кстати, комплексное благоустройство Красной Пресни и участка Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца завершилось в прошлом месяце. Провода были убрали в кабельную канализацию, асфальтобетонное покрытие проезжей части обновлено, тротуары также приведены в порядок. Кроме того, на участке установили новые опоры освещения, современные остановки, лавочки и урны, обустроили станции велопроката. А еще здесь высадят около двух тысяч деревьев и кустарников.
На Красной Пресне – исторической улице Москвы – достаточно много мест, которые часто посещают жители и гости столицы. Здесь находится Московский зоопарк, универмаг Мосторга, памятник героям революции 1905 года, музей-квартира семьи Маяковских и парк Декабрьского восстания.
Напомним, несколько лет назад в Москве была запущена программа "Мой район", в рамках которой благоустраиваются столичные районы, строятся новые объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники и т. д.), создаются парки, скверы.
В Пресненском районе по программе "Мой район" благоустроены свыше 10 улиц, порядка 40 дворовых территорий, участок у ТПУ "Шелепиха", большой и малый пруды, территория Московского зоопарка, реконструирован детский парк. Также здесь открыты три общественных пространства, новая пешеходная зона на Зоологическом бульваре.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Пресненском районе появятся новые площадки для выгула собак. Специальные места для животных обустроят в парке Декабрьского восстания.
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