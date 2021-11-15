Почти 80 искусственных сооружений построили на МКАД за 10 лет

За десятилетие на МКАД построили и реконструировали 158,6 километра дорог.

Каждый день по Московской кольцевой автомобильной дороге проезжает более 1,3 миллиона автомобилей. Около 10 лет назад водители тратили очень много времени, проезжая по этой трассе. Автомобили могли стоят в пробках по несколько часов. Чтобы увеличить пропускную способность магистрали, столичные власти в 2011 году приняли программу реконструкции МКАД.

В первую очередь важно было "распутать" клеверные развязки. Устаревшие "лепестки" стали заменять направленными съездами – тоннелями, эстакадами, которые гораздо лучше справляются с транспортными потоками. К сегодняшнему дню на МКАД реконструировали 18 транспортных развязок. Благодаря этому их пропускная способность увеличилась на 20-30%, пробок стало меньше.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что за последние 10 лет в рамках реконструкции развязок на МКАД построили 78 искусственных сооружений, включая 57 эстакад, 10 тоннелей и 11 путепроводов. Также появилось 13 пешеходных переходов и установлено свыше пяти километров шумозащитных экранов.

"При этом было построено и реконструировано 158,6 километра дорог", – сообщил Загрутдинов.

Кстати, помимо реконструкции развязок, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, проводятся комплексные мероприятия по развитию прилегающих к МКАД улиц. Проезжую часть расширяют в том числе за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Собянин рассказывал, что через два года будет создан новый транспортный каркас столицы, в основу которого лягут четыре магистрали: Северо-Восточная (построена полностью), Северо-Западная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада (строительство продолжается).

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в следующем году завершится реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе. В этом месте будет построено и отремонтировано в общей сложности около пяти километров дорог. Как только работы будут закончены, улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи (Московская область).