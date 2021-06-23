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Реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе завершится в 2022 году

Реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе завершится в 2022 году

На развязке МКАД – Осташковское шоссе построят около пяти километров дорог.
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В Москве продолжают "распутывать" развязки на МКАД. Устаревшие "лепестки клевера" заменяют направленными съездами – тоннелями и эстакадами. Такие сооружения намного лучше справляются с транспортными потоками. После реконструкции пропускная способность таких развязок увеличивается примерно на 30%.

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Например, в 2022 году будут завершены работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. В настоящий момент здесь возводят опоры путепроводов и съездов, оборудуют дождевую канализацию и прокладывают слаботочные системы. В этом месте будет построено и реконструировано в общей сложности около пяти километров дорог. Обо всем этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Как только работы будут закончены, улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский на северо-востоке столицы и городского округа Мытищи Московской области.

Стоит отметить, что с 2011 года в столице было реконструировано и построено 18 развязок на МКАД. Все основные развязки улучшат до 2023-го. Такую задачу поставил мэр города Сергей Собянин. Сейчас ведется реконструкция четырех развязок: на пересечении с Осташковским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотни.

Ранее были названы сроки завершения строительства еще одного "кольца" вокруг Москвы. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что последний участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) длиной 26 километров будет готов в июне. В прошлом году было построено 310 километров трассы.

Движение по ЦКАД планируется запустить в середине лета, сообщала пресс-служба государственной компании "Автодор". Сейчас на оставшихся километрах по основному ходу участка обеспечен сквозной проезд техники. Ведется укладка верхнего слоя асфальтобетона, монтаж барьерного ограждения и опор освещения

Напомним, общая протяженность ЦКАДа составляет 336,5 километра. Магистраль расположена в 50 километрах от МКАДа и проходит параллельно Московскому малому кольцу (ММК).

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Фото: Мобильный репортер/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 15:08 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

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