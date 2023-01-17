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Без трусов: Что скрыто под юбкой у красивых девушек

Какой бы не был век на дворе, мужчина всегда интересно, что прячется под одеждой прекрасных дам.
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Сегодня на полках магазинов многообразие нижнего белья – на любой вкус и кошелек. Но что носили представительницы прекрасного пола тогда, когда выбор был не столь богатым? Скажем, 100 лет назад?

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Непросвещенный человек, далекий от этой темы, пожалуй, может решить, что дамы вообще ходили без трусов. Но под юбками девушек начиная с 20-х годов скрывались довольно женственные, кокетливые и даже откровенные комплекты. Особую популярность приобрели чулки, которые туго обхватывали ноги, при этом юбки стали еще короче. Эта тенденция сохранялась в плоть до середины 40-х годов.

Потом тренды свернули в сторону изящности, а нижнее белье в большей степени подчеркивало женский силуэт. К тому же в послевоенное время в моде была простота, поэтому этот элемент гардероба стал комфортным и функциональным.

В середине XX века женское нижнее белье стали шить с элементами декора в виде кружева и рюш. Вместе с тем в моду снова вошла откровенность – во многом благодаря ставшей иконой стиля молодой Бриджит Бардо, которая всегда выглядела вызывающе. Появились лифчики с push-up и глубокие вырезы для подчеркивания груди, а также короткие трусики и сексуальные халаты.

В конце XX века возвращается роскошь. Ведущие модные дома шили комплекты из дорогих тканей, а также использовали самое качественное кружево. Вместе с тем в моду входит спортивное белье – эластичные костюмы для аэробики, которые охотно скупали представительницы прекрасного пола. Однако эта тенденция просуществовала недолго: выбор девушек вновь пал на откровенное и сексуальное белье, подвязки и чулки.

В начале нулевых гламурный стиль затронул, пожалуй, весь женский гардероб, а розовые трусики и бюстгальтеры были на пике популярности. И это, пожалуй, единственное, чем отметился XXI век. Дальше выбор белья стал разнообразным, а представительницы прекрасного пола смогли выбирать то, что им по вкусу.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2023, 06:12 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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