Без трусов: Что скрыто под юбкой у красивых девушек

Какой бы не был век на дворе, мужчина всегда интересно, что прячется под одеждой прекрасных дам.

Сегодня на полках магазинов многообразие нижнего белья – на любой вкус и кошелек. Но что носили представительницы прекрасного пола тогда, когда выбор был не столь богатым? Скажем, 100 лет назад?

Непросвещенный человек, далекий от этой темы, пожалуй, может решить, что дамы вообще ходили без трусов. Но под юбками девушек начиная с 20-х годов скрывались довольно женственные, кокетливые и даже откровенные комплекты. Особую популярность приобрели чулки, которые туго обхватывали ноги, при этом юбки стали еще короче. Эта тенденция сохранялась в плоть до середины 40-х годов.

Потом тренды свернули в сторону изящности, а нижнее белье в большей степени подчеркивало женский силуэт. К тому же в послевоенное время в моде была простота, поэтому этот элемент гардероба стал комфортным и функциональным.

В середине XX века женское нижнее белье стали шить с элементами декора в виде кружева и рюш. Вместе с тем в моду снова вошла откровенность – во многом благодаря ставшей иконой стиля молодой Бриджит Бардо, которая всегда выглядела вызывающе. Появились лифчики с push-up и глубокие вырезы для подчеркивания груди, а также короткие трусики и сексуальные халаты.

В конце XX века возвращается роскошь. Ведущие модные дома шили комплекты из дорогих тканей, а также использовали самое качественное кружево. Вместе с тем в моду входит спортивное белье – эластичные костюмы для аэробики, которые охотно скупали представительницы прекрасного пола. Однако эта тенденция просуществовала недолго: выбор девушек вновь пал на откровенное и сексуальное белье, подвязки и чулки.

В начале нулевых гламурный стиль затронул, пожалуй, весь женский гардероб, а розовые трусики и бюстгальтеры были на пике популярности. И это, пожалуй, единственное, чем отметился XXI век. Дальше выбор белья стал разнообразным, а представительницы прекрасного пола смогли выбирать то, что им по вкусу.