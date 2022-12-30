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Мода
Сделала рваные джинсы трендом и явилась к премьеру на танке: Как Вивьен Вествуд боролась за мир и моду

Сделала рваные джинсы трендом и явилась к премьеру на танке: Как Вивьен Вествуд боролась за мир и моду

Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни.
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Сегодня все причастные к fashion-индустрии скорбят: на 82-м году жизни умерла Вивьен Вествуд. Как пишет портал VSE42.ru, кутюрье ушла из жизни в окружении родных и близких в Клэпхеме. Пятый канал уточняет, что печальное известие было опубликовано в официальном аккаунте ее дома моды.

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От романа с рок-звездой до подиума

У Вивьен Вествуд было множество амплуа: она была и ярой активисткой, и революционным дизайнером, и иконой стиля. Но обо всем по порядку. Началом ее карьеры в мире моды можно считать знакомство с Малькольмом Маклареном – молодым отвязным парнем, который продюсировал начинающих панк-рок-артистов.

Их бурный роман привел не только к рождению сына, но и новой деятельности Вивьен Вествуд. Будущая икона стиля стала экспериментировать с бытовыми предметами: превращала велосипедные цепи и булавки в украшения, резала и раскрашивала одежду, а потом продавала на рынке. Собственно, благодаря ей рваные джинсы и стали трендом.

Ну, а потом дизайнер пошла дальше – стала одевать пнак-рок-групп, среди которых были и Sex Pistols. Наработавшись с музыкантами, Вивьен Вествуд решилась на выпуск своей первой собственной коллекции под названием "Пираты", которую представила миру, когда ей было за 40.

Модели щеголяли по подиуму пиратских шляпах, длинных сапогах с пряжками и оверсайз брюках с морским принтом. Показ наделал очень много шума, а творчеством модельера заинтересовались крупные ретейлеры.

Коллекция Вивьен Вествуд. Фото: FashionPPS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Дальше были и другие коллекции, а кутюрье стремилась своей одеждой помогать людям выражать свою идентичность. Она полностью переосмысляла привычные для общества вещи, превращая их в нечто бунтарское и отчасти эпатажное.

Не только модельер

Вивьен Вествуд была увлечена не только модой, став ярой активисткой. К слову, если лондонская неделя моды совпадала с каким-нибудь важным для нее митингом, она отдавала предпочтение второму.

Как пишет телеканал "360", вела кутюрье как политическую, так и экологическую деятельность. Один из самых ярких ее перфомансов в борьбе за мир произошел в 2015 году, когда она приехала к дому премьер-министра Дэвида Кэмерона на танке, таким образом выражая протест против добычи сланцевого газа.

Вивьен Вествуд. Фото: Stephen Chung / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

"Мир нуждается в таких людях, чтобы измениться к лучшему", – такие слова появились сегодня в аккаунте модного дома дизайнера. И действительно, несмотря на то, что от Вивьен Вествуд можно было ждать чего угодно, она своей работой дарила людям и целому миру надежду.

Вивьен Вествуд Фото: Gustavo Valiente / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 30 декабря 2022, 10:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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