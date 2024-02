Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике

Каждый, кто изучает английский язык, хотел бы говорить на нём свободно и уверенно. Без длительного вспоминания необходимых слов, перебора времён и составления предложений.

Мечта большинства говорить по-английски, как на родном языке и легко понимать беглую речь носителей английского языка. Многие думают, что для этого нужно обязательно родиться или долго жить в англоязычной среде. Хотя, известно множество примеров, когда люди, живя в языковой среде 10-15, а то и 20 лет, испытывают проблемы в общении.

И, наоборот, есть примеры, когда люди, увлеченные изучением языка, начинают свободно говорить по-английски, вообще не покидая своих квартир.

Так в чем же секрет успеха? Давайте разбираться.

Возможно, вы когда-нибудь слышали, что английский язык относится к аналитическим языкам. Это значит, что смысл предложения зависит от контекста, интонации произнесения словосочетаний, порядка слов и наличия особых вспомогательных слов: частицы, артикли, предлоги, наречия, вспомогательные и модальные глаголы.

Русский язык относится к синтетическим языкам, то есть смысл зависит от формы слов, из которых состоит предложение: суффиксы, приставки и окончания. Поэтому для нас важны слова, а для носителей английского – словосочетания.

Ошибка заключается в том, что при изучении английского, мы учим слова списками, потом долго пытаемся их вспомнить и построить из них предложение, а нужно изучать сразу словосочетания, из которых строятся предложения.

Например:

Вы хотите выучить слово board, которое имеет как минимум 3 значения:

Используйте контекстный словарь, чтобы найти примеры по каждому из значений, в которых содержится слово board

There's a notice on the board – На доске висит записка.

He sits on the company's management board – Он входит в состав правления компании.