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Пятница 16 февраля

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Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта

Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта
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Зима заканчивается. Давайте проводим ее ярко.

ТЕАТР

"Снежный вальс"

Мария Порошина и Ярослав Бойко не раз встречались на съемочной площадке, а теперь они вместе выходят на театральную сцену. Вас ждет романтическая комедия, в которой Он и Она — настолько разные, что никогда не должны были бы встретиться. Общее у них — лишь их одиночество, которое начинает отступать, когда они волей случая оказались заперты в занесенном снегом особняке. Шаги друг к другу они делают очень медленно и робко, но верно. Если учесть, что романтический сюжет обильно приправлен шутками, то становится понятно, почему этот спектакль всегда собирается полные залы.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").Фото: пресс-служба

"Пиковая дама"

Блистательный спектакль, который получил немало наград. Поначалу кажется, что перед нами — классическое прочтение произведения Пушкина, но потом режиссер потихоньку начинает приоткрывать завесу тайны над историей происхождения трех карт. И вот тут выясняется, что мы еще многое не знали о графине и ее взаимоотношениях с графом Сен-Жерменом. Отдельно следует отметить работу Алены Яковлевой. Ее графиня — с одной стороны, старая карга, строящая козни, с другой — все еще ироничная кокетка.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").

Фото: пресс-служба

"Маяковский"

Этот моноспектакль ведущего актера театра Александра Пацевича посвящен 30-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. В сценическую версию спектакля по стихам и прозе Маяковского также вошли авторские песни Александра Пацевича на стихи поэта-революционера. Более подробная информация во вложении. Автор фотографий — Маартен Коорс.

1 марта, камерная сцена Московского драматического театра "Сфера".

Фото: пресс-служба

МЮЗИКЛ

"Тест на любовь"

Театр мюзикла представляет новую оригинальную постановку о великой силе любви, которая разрушает любые преграды и ограничения. Динамичный и зрелищный мюзикл станет одной из самых захватывающих историй любви в наши дни, которая будет интересна всем поколениям зрителей. Это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. История вечная и современная. Случайная встреча двух молодых людей стала началом головокружительных событий – тревожных и вселяющих надежду, грустных и ироничных, запутанных и дарящих новые знакомства. Наши герои ищут друг друга, а мир, переживая сложные моменты, заставляет их многое переосмыслить, научиться ждать, надеяться и верить. Верить во встречу, которая обязательно произойдет. Вместе с героями зрители пройдут этот, наполненный прекрасной музыкой, оригинальными ариями, дуэтами и веселым юмором путь навстречу счастью.

6 марта, Театр мюзикла.

Фото: пресс-служба

ФОРУМ

"Креативные индустрии"

В рамках Национальной бизнес премии пройдет форум "Креативные индустрии 2024 – импульс для технологического и инновационного развития". Будущее развития креативных индустрий в России будет обсуждаться как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Крупнейшие игроки креативного рынка России представят в ходе сессий свои исследования, новые продукты, поделятся опытом трансформации и результатами проделанной за год работы.

16 февраля, Торгово-промышленная палата.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Парк Горького"

Этот концерт станет началом мирового турне проекта "Парк Горького", который был создан и спродюсирован Стасом Наминым в 1987 году и за три года получил мировое признание. В 1990 году коллектив распался и фактически не существовал более тридцати лет. Теперь Стас Намин представит современный интернациональный состав культовой рок-группы, собранный из лучших российских и американских музыкантов. Так же в концерте примет участие легендарный лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.

1 марта, "Крокус Сити Холл".

Фото: пресс-служба

ПРЕМИЯ

"Золотой граммофон"

Шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон" состоится в Северной столице. Вот уже 28 лет Премия удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией. Из года в год она становится подведением музыкальных итогов года. Вслед за Москвой исполнителей лучших песен принимает Северная столица. На сцену Ледовой Дворца выйдут: ⁠Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ира Дубцова, группа "!Земляне", ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Юлианна Караулова, ⁠Filatov&Karas, ⁠Денис Клявер, ⁠Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов и другие звезды. Проводниками в мир музыки, отвечающими за атмосферу и настроение станут блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север.

25 февраля, Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

16 февраля 2024, 10:12
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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