Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта

Зима заканчивается. Давайте проводим ее ярко.

ТЕАТР

"Снежный вальс"

Мария Порошина и Ярослав Бойко не раз встречались на съемочной площадке, а теперь они вместе выходят на театральную сцену. Вас ждет романтическая комедия, в которой Он и Она — настолько разные, что никогда не должны были бы встретиться. Общее у них — лишь их одиночество, которое начинает отступать, когда они волей случая оказались заперты в занесенном снегом особняке. Шаги друг к другу они делают очень медленно и робко, но верно. Если учесть, что романтический сюжет обильно приправлен шутками, то становится понятно, почему этот спектакль всегда собирается полные залы.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").

"Пиковая дама"

Блистательный спектакль, который получил немало наград. Поначалу кажется, что перед нами — классическое прочтение произведения Пушкина, но потом режиссер потихоньку начинает приоткрывать завесу тайны над историей происхождения трех карт. И вот тут выясняется, что мы еще многое не знали о графине и ее взаимоотношениях с графом Сен-Жерменом. Отдельно следует отметить работу Алены Яковлевой. Ее графиня — с одной стороны, старая карга, строящая козни, с другой — все еще ироничная кокетка.

18 февраля, Современный театр антрепризы (в "Театриуме на Серпуховке").

"Маяковский"

Этот моноспектакль ведущего актера театра Александра Пацевича посвящен 30-летию со дня рождения одного из самых ярких поэтов советской эпохи Владимира Маяковского. В сценическую версию спектакля по стихам и прозе Маяковского также вошли авторские песни Александра Пацевича на стихи поэта-революционера. Более подробная информация во вложении. Автор фотографий — Маартен Коорс.

1 марта, камерная сцена Московского драматического театра "Сфера".

МЮЗИКЛ

"Тест на любовь"



Театр мюзикла представляет новую оригинальную постановку о великой силе любви, которая разрушает любые преграды и ограничения. Динамичный и зрелищный мюзикл станет одной из самых захватывающих историй любви в наши дни, которая будет интересна всем поколениям зрителей. Это романтическая комедия, действие которой разворачивается во время ограничений, связанных с пандемией. История вечная и современная. Случайная встреча двух молодых людей стала началом головокружительных событий – тревожных и вселяющих надежду, грустных и ироничных, запутанных и дарящих новые знакомства. Наши герои ищут друг друга, а мир, переживая сложные моменты, заставляет их многое переосмыслить, научиться ждать, надеяться и верить. Верить во встречу, которая обязательно произойдет. Вместе с героями зрители пройдут этот, наполненный прекрасной музыкой, оригинальными ариями, дуэтами и веселым юмором путь навстречу счастью.

6 марта, Театр мюзикла.

ФОРУМ

"Креативные индустрии"

В рамках Национальной бизнес премии пройдет форум "Креативные индустрии 2024 – импульс для технологического и инновационного развития". Будущее развития креативных индустрий в России будет обсуждаться как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Крупнейшие игроки креативного рынка России представят в ходе сессий свои исследования, новые продукты, поделятся опытом трансформации и результатами проделанной за год работы.

16 февраля, Торгово-промышленная палата.

СКОРО

"Парк Горького"

Этот концерт станет началом мирового турне проекта "Парк Горького", который был создан и спродюсирован Стасом Наминым в 1987 году и за три года получил мировое признание. В 1990 году коллектив распался и фактически не существовал более тридцати лет. Теперь Стас Намин представит современный интернациональный состав культовой рок-группы, собранный из лучших российских и американских музыкантов. Так же в концерте примет участие легендарный лидер-вокалист первого состава группы Николай Носков.

1 марта, "Крокус Сити Холл".

ПРЕМИЯ

"Золотой граммофон"

Шоу лауреатов церемонии "Золотой Граммофон" состоится в Северной столице. Вот уже 28 лет Премия удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией. Из года в год она становится подведением музыкальных итогов года. Вслед за Москвой исполнителей лучших песен принимает Северная столица. На сцену Ледовой Дворца выйдут: ⁠Мари Краймбрери, ⁠Artik&Asti, ⁠Митя Фомин, ⁠Ира Дубцова, группа "!Земляне", ⁠Наталья Подольская, ⁠Сергей Лазарев, ⁠Николай Басков, Юлианна Караулова, ⁠Filatov&Karas, ⁠Денис Клявер, ⁠Юлия Савичева, Елена Север, Денис Майданов и другие звезды. Проводниками в мир музыки, отвечающими за атмосферу и настроение станут блистательный Николай Басков и утонченная Елена Север.

25 февраля, Ледовый дворец Санкт-Петербурга.