Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора

Нарушение когнитивных функций может грозить не только людям, находящимся в старческом возрасте. Некоторые факторы могут провоцировать раннее появление недуга.

Деменция может проявиться уже в возрасте 28-30 лет. К такому выводу пришли ученые после многочисленных исследований. Снижение когнитивных функций происходит из-за ряда негативных факторов, сообщает Ридлайф.ру.

Чаще всего встречаются случаи, когда первые признаки деменции начинают проявляться только после 65 лет. Пожилые люди становятся забывчивыми, рассеянными. Им трудно планировать дела, долго концентрировать внимание на одном деле или объекте. Близким людям важно вовремя начать заботиться о пожилых родственниках, чтобы не допустить слишком быстрого развития недуга. К сожалению, пока медицина не в состоянии остановить этот естественный процесс.

Раннее развитие деменции могут спровоцировать следующие факторы:

Низкий уровень образования. Мозг попросту не способен работать в полной мере. Именно по этой причине рекомендуется в любом возрасте учиться новому: навыкам, языкам.

Мозг попросту не способен работать в полной мере. Именно по этой причине рекомендуется в любом возрасте учиться новому: навыкам, языкам. Депрессия. Ощущение никчемности, нарушение сна, отсутствие веры в счастливое будущее разрушают организм. Он перестраивается на программу саморазрушения.

Ощущение никчемности, нарушение сна, отсутствие веры в счастливое будущее разрушают организм. Он перестраивается на программу саморазрушения. Злоупотребление алкоголем. Горячительные напитки наносят невосполнимый удар по внутренним органам человека, провоцируя их раннее изнашивание.

Важно помнить, что при первых проявлениях деменции важно незамедлительно обратиться к врачу для корректного назначения поддерживающей терапии.