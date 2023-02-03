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Объявлена дата проведения фестиваля "Ночь музыки" в 2023 году

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Мероприятие должно пройти летом.

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль "Ural Music Night", более известный как "Ночь музыки", готовятся провести летом 2023 года с большим размахом. Объявлена дата открытия — 23 июня.

Мероприятие организуют в Екатеринбурге регулярно с 2015 года. По традиции шоу проходит сразу на нескольких площадках. Гости сами решают, к какой сцене примкнуть в соответствии с жанровыми предпочтениями.

Как передает портал URA.RU, потенциальные участники могут отправить заявки на выступление до 5 марта. Оценивать анкеты будет целая команда экспертов музыкального дела.

3 февраля 2023, 08:40
Фото: Irina L/pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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