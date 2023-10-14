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Суббота 14 октября

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Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября
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Культурная жизнь в столице поражает разнообразием. Фильмы, спектакли, концерты, выставки, шоу – только успевай ходить и удивляться.

МЮЗИКЛ

"Дракула"

Роман Брэма Стокера лег в основу новой театральной постановки "Театриума" на Серпуховке. Более года команда продюсера Альберта Могинова и режиссера Андрея Пляскина готовила к выходу этот грандиозный проект. Зрителей ждут эффектные декорации, оригинальная музыка, написанная специально для этого спектакля, а также захватывающий приключенческий сюжет. В ролях: Дмитрий Бозин, Дарья Бурлюкало, Анна Позднякова, Евгений Егоров, Александр Бобров, Никита Шилкин, Наталья Быстрова и другие.

14 октября, "Театриум" на Серпуховке.

Фото: пресс-служба

МУЛЬТФИЛЬМ

Семейный выходной в "Союзмультпарке"

В День отца, который празднуется 15 октября, для пап предусмотрена 15% скидка при покупке билета. А по случаю празднования Дня анимации, 28 октября, гостей развлекательного мультимедийного парка будут встречать анимационные герои киностудии "Союзмультфильм" – Старуха Шапокляк, Принцесса из "Бременских музыкантов" из Вовка из Тридевятого царства. С ними можно будет провести время весело и занимательно – например, с Псом Шариком и Котом Матроскиным из Простоквашино станцевать на дискотеке, а с героями мультфильма "Бременские музыканты" спеть вместе в караоке. Все эти удивительные встречи пройдут с применением ультра-современной технологии в мире анимации, которая называется Mockup. Мультгерои оживут на большом экране и начнут взаимодействовать со зрителями.

"Союзмультпарк" на ВДНХ.

Фото: пресс-служба

ТАНЕЦ

"До встречи в Сказке"

Три года на сцене танцевального театраTODES с большим успехом идет постановка Аллы Духовой о важности дружбы. В музыкальном спектакле для всей семьи зрителей ждут невероятные приключения вместе с героями русских сказок, который оживают и сходят со страниц волшебной книги. Завораживающая музыка, магия света, фантастические костюмы и великолепие танца – все это восхищает зрителей и погружает их в удивительный мир танца. Театр танца TODES — модное и красивое место культурного отдыха для жителей и гостей столицы. Балет Аллы Духовой неизменно дарит своим зрителям чудесные впечатления, заряд драйва и самые положительные эмоции.

14, 28 октября, Театр танца Аллы Духовой Todes.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Вольфганг. Или Амадей?"

Создатели постановки предлагают неожиданную версию давней истории, своего рода расследование в диалогах – каковы причины ранней смерти Моцарта, был ли он отравлен, почему захоронен в общей безвестной могиле для бедняков, состоятельны ли обвинения против Сальери и почему подозрения пали именно на него. Через многие годы после смерти Моцарта встречаются его современники и в непростой беседе пытаются выяснить, что же произошло на самом деле и кто виновен. Бескомпромиссное противостояние главных героев в исполнении замечательных актеров – народного артиста России Авангарда Леонтьева и Кирилла Гребенщикова – придает спектаклю особый драматизм. Одно из главных "действующих лиц" постановки – музыка. Прозвучат фрагменты произведений Моцарта, Сальери, Глюка, Россини. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры".

23 октября, Московский международный Дом музыки.

Фото: пресс-служба

"Последний аттракцион"

Спектакль Андрея Заводюка по пьесе Дэвида Линдси-Эбера можно смело назвать терапевтическим. Благодаря искрометному юмору постановка как рукой снимает осеннюю хандру, а философский подтекст научит прощать, понимать и принимать людей такими, какие они есть. Действие сюжета происходит в доме престарелых. Одна из его обитательниц, заносчивая и недоверчивая Абби заключает пари со своей новой соседкой Мэрилин, и этот спор внезапно превращает жизнь обеих в увлекательный аттракцион. Стремление к победе приводит к неожиданным приключениям, а острота переживаний возвращает Абби давно потерянный вкус жизни.

13 и 14 октября, филиал Московского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Фото: пресс-служба / Анастасия Виноградова

"Дневник писателя"

В поисках новой "живой" формы взаимодействия с читателем, Достоевский обнародовал собственные переживания и наблюдения в журнале "Гражданин". Такое сочетание философской публицистики с художественностью стало уникальным. В спектакль Аси Князевой вошли семь историй, наиболее перекликающихся с современной нам действительностью – "Анекдот из детской жизни", "По поводу дела Кронеберга", "Мужик Марей", "Курящий мальчик", "Подсудимая Корнилова", "Самоубийства" и "Мальчик у Христа на елке".

20, 21 октября, "Школа драматического искусства" (сцена на Новослободской).

Фото: пресс-служба / Вероника Фаворская

ШОУ

"Чебурашка"

Зарядиться апельсиновым настроением и погрузиться в мир детства и невероятных приключений ушастого героя можно на шоу-мюзикле "Чебурашка". Музыкальная постановка покоряет сердца не только самых маленьких зрителей, но и взрослых. Вместе с героями этой удивительной истории зрители побывают на шоколадной фабрике, вместе противостоят неприятелям и сорвут коварный план зловредной Шапокляк. В грандиозной постановке, состоящей из двух отделений, задействовано 52 артиста – из них 16 цирковых, 26 танцоров и 10 героев, и более 100 специалистов постановочной группы. Звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей впечатлят головокружительные акробатические трюки от артистов Cirque du Soleil, зрелищная анимация, атмосфера волшебства на сцене и апельсиновая буря, в которую попадет главный герой – Чебурашка.

28, 29 октября, КЗ "Москва" в "Острове мечты".

Фото: пресс-служба

КОНЦЕРТ

"Хиты QUEEN"

Хотите испытать что-то необычное – приходите в джунгли ВДНХ. В последнюю пятницу октября здесь будет максимально жарко – под пальмами один из самых ярчайших оркестров города HighTime orchestra исполнит знаменитые песни легендарной рок-группы группы Queen. В программе всеми любимые хиты: We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, A Kind Of Magic, We Are The Champions, The Show Must Go On. А еще фантастическая энергетика, мощный звук и эксклюзивные аранжировки.

21 октября, Оранжерея на ВДНХ

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"История российского дизайна. Избранное 1917-2023"

Каким был первый ноутбук и что какой путь прошли технологии, чтобы сумка-авоська превратилась в робота-доставщика – все это своими глазами можно будет увидеть на выставке, посвященной технологиям в жизни человека. В центре внимания десятки отечественных изобретений и тех приборов и устройств, которые делают нашу жизнь проще и удобнее – от радиоприемников до умной колонки, от телевизора КВН с линзой до умного телевизора с "Алисой". Посетители выставки смогут увидеть первый советский персональный компьютер "Агат", компьютерную мышь 1990-х годов, карманные электронные игры 80-х годов и другие образцы ретротехники, оценить и сравнить дизайн самых прогрессивных устройств из прошлого и настоящего.

До 28 января 2024 года, Новая Третьяковка (Западное крыло).

Фото: пресс-служба

"Школе-студии МХАТ – 80. Семейный альбом"

На выставке, посвященной юбилею Школы-студии МХАТ, Бахрушинский театральный музей представит посетителям эскиз и макет декораций к спектаклю "Чайка" Марка Захарова. "Эскиз к "Чайке" представляет собой множество подробных зарисовок декораций, костюмов и бутафории, наклеенных на один планшет. За эту работу Шейнцису был присужден главный приз ежегодной национальной премии "Золотая маска". Выставку будет сопровождать параллельная программа – творческие встречи и мастер-классы с известными выпускниками разных лет, артистами театра и кино, художественными руководителями московских театров. В программе примут участие Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Никита Ефремов, Анна Чиповская.

С 14 по 28 октября, Новый манеж.

Фото: пресс-служба

CЕРИАЛ

"ЦИКАДЫ"

Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — выпускники московской школы, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: хорошо ли они знали своих детей? Этот проект сняли создатели "Нулевого пациента" — шоураннер Александра Ремизова и режиссер Евгений Стычкин. В ролях: Ольга Сутулова, Елизавета Боярская, Алена Бондарчук, Григорий Верник и другие.

С 26 октября, "Кинопоиск".

Фото: пресс-служба

ФИЛЬМ

"Анатомия падения".

Этот фильм стал главной сенсацией Каннского фестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь в этом году. Триллер рассказывает о знаменитой писательнице, которая пытается доказать свою невиновность в деле о гибели мужа. Режиссером выступила Жюстин Трие, одна из самых известных постановщиц современного французского кино. В главной роли — немецкая актриса Сандра Хюллер, театральная и кинозвезда, "актриса года" (The Hollywood Reporter).

Уже в кино.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Тетка Чарлея"

Вы точно знаете историю Тетки Чарлея по фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!" Студенты Оксфорда – Чарли и Джек хотят очаровать возлюбленных – Эмми и Китти. Чтобы произвести приятное впечатление, они решаются на безумство и просят друга предстать в образе тети Чарли из Бразилии. Казалось бы, все идет по плану…, пока не приезжает настоящая Донна Люция… В спектакле Сергея Дьячковского заняты Татьяна Веденеева, Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Юрий Чернов, Иван Мамонов, Александр Сеппиус и другие.

25, 26 октября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

"Признание в любви"

Этот концерт посвящен 100-летию со дня рождения поэта Михаила Танича – автора любимых всеми песен "Погода в доме", "Комарово", "На дальней станции сойду", "Узелок завяжется", "Подорожник-трава", "Кони в яблоках". На сцену выйдут Лев Лещенко , Маша Распутина, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Михаил Шуфутинский, Александр Панайотов, Таисия Повалий, Лада Дэнс, Александр Олешко, Ирина Дубцова многие другие.

6 ноября, Государственный Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба

14 октября 2023, 12:35
Фото: Igor Kharitonov /AiF / Global Look Press / www.globallookpress.com
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