Как сон на спине вредит здоровью – ответил врач

Специалист по лечению расстройств сна рассказал, чем опасны грезы на спине. В таком положении человек активнее храпит и у него чаще останавливается дыхание, передает слова врача сайт "Вести Подмосковья",
При этом медик отметил, что эталонной позы для погружения в сон пока не найдено. Эксперты всех мастей продолжают спорить на этот счет. Как сообщает "Радио 1", по словам сомнолога, врачи разных специализаций дают разные ответы на вопрос, как стоит лежать в постели.
"Общественная служба новостей" указала, что сомнолог советует отходить ко сну на низкой подушке. Однако голова должна располагаться выше уровня ног.