Развиваем хороший вкус и чувство стиля у ребенка: советы дизайнера детской одежды

Детский гардероб – понятие по историческим меркам молодое и возникло всего 200 лет назад. До этого детской одежды как категории вообще не существовало, и сейчас мы только учимся взаимодействовать с ней. Поэтому столько вопросов возникает у родителей о влиянии одежды на состояние, поведение и развитие чад. Разобраться в этом вопросе нам поможет Лена Лежнева – основатель бренда детских платьев Lelu Kids.



Зачем развивать чувство стиля

Важность одежды в формировании детской личности подтверждают психологи. Они уверены, что чувство вкуса приобретается еще в малом возрасте. При этом некачественные и некрасивые вещи способны негативно сказаться на будущем малыша. Например, из-за неудобной рубашки или тесных брюк ребенок может быть раздражительным и агрессивным. Слишком темная одежда действует на детскую психику подавляюще. А вышедшая из моды курточка или застиранное платье старшей сестры, доставшееся “по наследству”, могут стать причиной сутулости, стеснительности или проблем в речевом развитии, осложняя поиск новых друзей и установление контактов со сверстниками.

Вспомните свое детство и юность: кто обычно в классе или группе был объектом насмешек? Как правило, “жертва” отличалась внешним видом от всех остальных. Любая случайно брошенная фраза или шутка может травмировать психику ребенка. Поэтому “правильная” в общем понимании одежда дает ему некую социальную защиту.

Дети быстро растут, активничают, рвут и пачкают одежду — и это нормально. В круговороте забот мамам и папам зачастую сложно уделить много вниманию стилю ребенка, поэтому они берут вещи у знакомых, покупают что-то “на вырост”, и это понятно. Но важно понимать, что качественная одежда, которая ребенку нравится, способна творить чудеса, обеспечивая его высокую самооценку и уверенность в любой ситуации.

Как формировать чувство стиля у ребенка

К пяти годам дети уже сами могут сказать, что из одежды им нравится, а что нет. Обычно уже с трех лет они начинают демонстрировать свой характер, категорически отказываясь надевать ту или иную вещь. Важно не заставлять в этот момент, поскольку ваш малыш учится говорить “нет” и отстаивать свои границы. Когда он станет чуть старше, просите его аргументировать свой отказ и находите компромисс.

Примерно в 4-летнем возрасте ребенок способен сравнить свой внешний вид и сверстников. И если мамы одевают таких малышей модно, ярко и затейливо, то могут их заставить чувствовать себя “белой вороной”. Важно в это время помочь малышу социализироваться и позволить выглядеть как его потенциальные друзья.

Часто маленькие дети ассоциируют себя с персонажами сказок и мультфильмов. Поэтому у юной модницы непременно должны быть волшебные туфельки, сказочная диадема и платье настоящей принцессы. Даже одного аксессуара, исполненного в любимой теме, хватит, чтобы порадовать малыша.

Развивайте у ребенка насмотренность, наблюдая за красотой природы. Например, в форме игры просите его назвать цвета и оттенки окружающего мира и подмечать интересные сочетания. Походы в музеи, театры и галереи тоже будут способствовать развитию вкуса.

Наблюдайте за его предпочтениями: какие цвета и фактуры он любит. Окружайте его пусть и недорогими, но качественными вещами: красивая чашка, удобный рюкзак, необычный постер на стене и т. д.

Рассказывайте наглядно, на примерах, как сочетается одежда. Приложите два предмета гардероба друг к другу и объясните, почему они хорошо смотрятся вместе. С дочкой можно устроить домашний показ мод с демонстрацией удачных “луков” и совершенно безвкусных. Ходите вместе за покупками, смотрите каталоги и посещайте интернет-магазины. Необходимо слышать мнение и уважать выбор ребенка, мягко направляя.

Подтверждайте действиями свои слова о важности внешнего вида. Ходите дома в красивой одежде, следите за собой и учите детей ухаживать за предметами гардероба, ведь стиль начинается с опрятности. Вырастая, ребенок все равно ориентируется на эстетические нормы, заложенные в детстве. Поэтому, прививая хороший вкус к одежде, помните, что он смотрит, как одеваетесь и вы.