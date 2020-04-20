Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей

"Любовь или пиар?": друг раскрыл стране глаза на отношения Пугачевой с Галкиным
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса
партнеры
Понедельник
20 апреля
Лента новостей
19:54
В Новосибирке от коронавируса умер мужчина моложе 40 лет
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:45
Назван новый срок окончания карантина из-за коронавируса в России
19:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:34
"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
19:33
Друг откровенно о новом замужестве Степаненко
19:13
Самое время: какие привычки стоит выработать на карантине
19:11
На совещании у Путина по коронавирусу случился казус
19:07
Брежнева показала любопытное фото сына Цекало
18:57
Извержение вулкана на Камчатке попало на видео
18:51
Выявлена первая серьезная мутация коронавируса
18:29
Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
18:16
"Скоро превращусь в чучело!": Анита Цой взвыла на карантине
18:07
"Обидно, что наш род прервется": сын Стеблова живет в монастыре
17:31
Непризнанный сын повинился перед Цискаридзе за ложь: Да, это был хайп
17:25
Боярская поведала людям о способе победить коронавирус в России
17:22
"Конвульсии выделывает, чтобы о нем вспомнили": Цыганова оплевала Макаревича
17:22
Подкаминская о последних месяцах беременности: все существовали в режиме ЧС
17:21
Разбитый инсультом Носков посвятил себя внучкам
16:57
Под Москвой хулиган разбивал чужие машины
16:51
"Сутки я рыдала. Еще месяц плакала": Брухуновой пришлось отдать свою кроху
16:48
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
16:36
"Сделала тест на коронавирус": окосевшая на карантине Собчак выступила с признанием
16:33
Еще впереди: Путин предупредил о пике заболеваемости коронавирусом
16:05
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:03
Похудевший Максим Фадеев борется с коронавирусом
15:56
Изменял жене на съемках: скандальные подробности личной жизни партнера Хаматовой
15:42
Башаров рассказал о проблемах с алкоголем и избиении жен
15:25
Появились новые подробности о состоянии тяжелобольной Бабкиной
15:16
Прямой эфир с Ириной Аманти
15:14
Певица Азиза не смогла родить из-за проклятия родной бабушки
14:45
"Пижамка на вырост": Варум сообщила о растущем животе
14:41
Шнуров выставил напоказ обнаженную жену (фото)
14:39
В Подмосковье младенец погиб от удара током
14:31
Ненакрашенная Михалкова показала результат похудения
14:25
Лучшие российские сериалы – 2020
14:23
Беременна: стало известно о скором прибавлении в семье Ларисы Удовиченко
14:16
Водонаева разнесла нарушившего карантин в Пасху Охлобыстина
14:01
Знаменитая актриса вытащила Гаркалина с того света
13:58
Зараженный коронавирусом россиянин порезал ножом полицейского
13:56
Сердце кровью обливается: что случилось с дочерью Началовой
13:30
Нельзя считать больными: эксперт назвал переносчиков коронавируса вакциной
13:29
На северо-западе Москвы машина врезалась в столб: есть пострадавший
13:26
"Зачем надо было себя перекраивать?": фото неузнаваемой Кудрявцевой стали сенсацией
13:16
#МыВместе: как Россия объединяется в борьбе с коронавирусом
13:05
Назван самый быстрый футболист в мире
12:56
Почему Пересильд отказалась от роли Пугачевой
12:54
"Сдавило троллейбусами": известная актриса ужаснула подробностями смерти матери
12:50
"Какие длинные реснички": дочь Гагариной очаровала россиян
12:45
В Петербурге вечеринка закончилась поножовщиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Соседи в шоке: возлюбленный привел в квартиру Бузовой полуобнаженных парней
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Море позитива": дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери
"Она недополучала": Киркоров ошарашил истинной причиной расставания с Пугачевой
Молодая наследница Якубовича поразила россиян своим видом
Сделал больно? Тарасов предстал с Костенко в неудачной позе
Lifestyle

Самое время: какие привычки стоит выработать на карантине

Фото: Gary Burchill/moodboard/www.globallookpress.com
Карантин и домашняя изоляция вынудили нас отказаться от многих привычных вещей. Однако жизнь продолжается, и главная задача – адаптироваться к изменившейся реальности.  

Продолжение: Назван новый срок окончания карантина из-за коронавируса в России
прочитано 157 раз

Вынужденный отказ от прежних привычек может стать поводом для раздражения, злости, тоски и апатии. Но вместо культивации негативных эмоций стоит задуматься над выработкой новых привычек и навыков поведения, которые позволят жить максимально качественной жизнью даже в условиях карантина. Как это сделать, "Дни.ру" рассказал психолог-гипнотерапевт, доктор психологических наук, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Подгорный.

ПО ТЕМЕ

Пропуск на время карантина в Москве – все подробности

Три причины отвращения к супругу

Главные опасности виртуального секса

Что делают с детьми гаджеты

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Режим и планирование

Преодолеть состояние растерянности, ипохондрии и прокрастинации, а также увеличить "личный КПД" от каждого прожитого дня поможет самодисциплина. А соблюдение режима создаст некое ощущение внутренней стабильности в условиях неопределенности и переменчивости внешнего мира. Заведите привычку планировать каждый следующий день, отражая весь распорядок в смартфоне или на бумаге, и старайтесь соблюдать его максимально приближенно к своим записям. 

Делу – время

Если вы работаете дистанционно, обязательно включите в свой каждодневный план соответствующий пункт, выполняя который вы будете заняты работой и только работой, не отвлекаясь на домашние хлопоты и разговоры с семьей, делая исключение лишь для перерыва на обед или кофе-брейка. Договоритесь с домашними о том, чтобы они вас не беспокоили и не отвлекали, пока вы "на работе".

ЗОЖ

Добавьте в свой распорядок занятия спортом, хотя бы 15-20 минут в день. Выберите подходящие именно для вас интернет-ресурсы и приложения, которые помогут правильно организовать режим домашних тренировок. Помимо очевидной пользы для здоровья и фигуры, физические упражнения способствуют улучшению когнитивных функций и стимулируют выработку "гормона счастья" эндорфина. Также карантин – это отличная возможность пересмотреть свои пищевые привычки, ведь у вас появилось больше свободного времени и теперь не нужно перекусывать "на бегу" чем придется.  А значит можно подойти к своему рациону более осознанно.

Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com

Медитация

Еще одна полезная привычка, которую стоит освоить, – это ежедневные сеансы медитации. С одной стороны, вы получаете экспресс-эффект в виде расслабления и эмоциональной стабилизации, а с другой стороны, уже после восьми недель регулярных занятий происходят нейропластические изменения в мозге, за счет чего вы становитесь более уравновешенным, спокойным, стойким к стрессовым ситуациям и лучше владеете навыками самоконтроля. В мировой практике прекрасно себя зарекомендовала медитация Майндфулнесс, которая не требует каких-то особых предварительных умений, не несет в себе никакой религиозной составляющей и подходит абсолютно всем.

Дела из "долгого ящика"

У каждого из нас есть домашние дела, которые мы всегда откладывали на потом, обещая себе заняться ими, когда будет достаточно времени. Что ж, сейчас как раз пора навести порядок на балконе, пересортировать одежду или починить наконец-то дверцу кухонного шкафа… Составьте список дел "из долгого ящика", а чтобы не спасовать перед числом возникших задач, выполняйте по одному такому делу в день.

Фото: J.M. Guyon – Copyright 2014/CandyBox/www.globallookpress.com

Саморазвитие и созидание

Избыток свободного времени можно, конечно, растратить на бесконечные просмотры сериалов или погрузиться в виртуальный мир компьютерных игр. В таком досуге нет ничего плохого, но здесь важна умеренность. Если постоянно бездумно "залипать" в экран, это вскоре перестанет приносить удовольствие и удовлетворение. Подыщите себе занятие или хобби, которое позволит вам  познать что-то новое и будет способствовать личному развитию. Это может быть изучение иностранного языка, рисование акварелью, освоение новых кулинарных навыков или знакомство с полезными компьютерными программами, которые пригодятся в работе. 

Семейный формат

Именно сейчас самое время уделить время близким и улучшить "климат" в семье. А чтобы намерение не казалось слишком абстрактным, заведите традицию каждый вечер делать что-то вместе: например, смотреть фильм или онлайн-спектакль вдвоем с супругом/супругой или играть в настольные игры вместе с детьми.

Все эти привычки и навыки не только помогут адаптироваться к новой действительности, но и в будущем, уже по окончании карантина, сделают вашу жизнь более наполненной, осмысленной и яркой. Так почему бы не начать прямо сегодня?

20 апреля 2020, 19:13

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом
Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Шоу-бизнес

"Сутки я рыдала. Еще месяц плакала": Брухуновой пришлось отдать свою кроху
"Сделала тест на коронавирус": окосевшая на карантине Собчак выступила с признанием
Похудевший Максим Фадеев борется с коронавирусом
Башаров рассказал о проблемах с алкоголем и избиении жен

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына

Артистка объявила радостную новость
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 апреля 2020 года

Россия все ближе к пику заболеваемости
Шоу-бизнес

"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии

Телеведущая показала праздничные угощения

Шоу-бизнес

Алчная Кудрявцева обокрала собственную мать

Стали известны подробности воровства

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+