Самое время: какие привычки стоит выработать на карантине

Карантин и домашняя изоляция вынудили нас отказаться от многих привычных вещей. Однако жизнь продолжается, и главная задача – адаптироваться к изменившейся реальности.



Вынужденный отказ от прежних привычек может стать поводом для раздражения, злости, тоски и апатии. Но вместо культивации негативных эмоций стоит задуматься над выработкой новых привычек и навыков поведения, которые позволят жить максимально качественной жизнью даже в условиях карантина. Как это сделать, "Дни.ру" рассказал психолог-гипнотерапевт, доктор психологических наук, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Подгорный.

Режим и планирование

Преодолеть состояние растерянности, ипохондрии и прокрастинации, а также увеличить "личный КПД" от каждого прожитого дня поможет самодисциплина. А соблюдение режима создаст некое ощущение внутренней стабильности в условиях неопределенности и переменчивости внешнего мира. Заведите привычку планировать каждый следующий день, отражая весь распорядок в смартфоне или на бумаге, и старайтесь соблюдать его максимально приближенно к своим записям.

Делу – время

Если вы работаете дистанционно, обязательно включите в свой каждодневный план соответствующий пункт, выполняя который вы будете заняты работой и только работой, не отвлекаясь на домашние хлопоты и разговоры с семьей, делая исключение лишь для перерыва на обед или кофе-брейка. Договоритесь с домашними о том, чтобы они вас не беспокоили и не отвлекали, пока вы "на работе".

ЗОЖ

Добавьте в свой распорядок занятия спортом, хотя бы 15-20 минут в день. Выберите подходящие именно для вас интернет-ресурсы и приложения, которые помогут правильно организовать режим домашних тренировок. Помимо очевидной пользы для здоровья и фигуры, физические упражнения способствуют улучшению когнитивных функций и стимулируют выработку "гормона счастья" эндорфина. Также карантин – это отличная возможность пересмотреть свои пищевые привычки, ведь у вас появилось больше свободного времени и теперь не нужно перекусывать "на бегу" чем придется. А значит можно подойти к своему рациону более осознанно.

Медитация

Еще одна полезная привычка, которую стоит освоить, – это ежедневные сеансы медитации. С одной стороны, вы получаете экспресс-эффект в виде расслабления и эмоциональной стабилизации, а с другой стороны, уже после восьми недель регулярных занятий происходят нейропластические изменения в мозге, за счет чего вы становитесь более уравновешенным, спокойным, стойким к стрессовым ситуациям и лучше владеете навыками самоконтроля. В мировой практике прекрасно себя зарекомендовала медитация Майндфулнесс, которая не требует каких-то особых предварительных умений, не несет в себе никакой религиозной составляющей и подходит абсолютно всем.

Дела из "долгого ящика"

У каждого из нас есть домашние дела, которые мы всегда откладывали на потом, обещая себе заняться ими, когда будет достаточно времени. Что ж, сейчас как раз пора навести порядок на балконе, пересортировать одежду или починить наконец-то дверцу кухонного шкафа… Составьте список дел "из долгого ящика", а чтобы не спасовать перед числом возникших задач, выполняйте по одному такому делу в день.

Саморазвитие и созидание

Избыток свободного времени можно, конечно, растратить на бесконечные просмотры сериалов или погрузиться в виртуальный мир компьютерных игр. В таком досуге нет ничего плохого, но здесь важна умеренность. Если постоянно бездумно "залипать" в экран, это вскоре перестанет приносить удовольствие и удовлетворение. Подыщите себе занятие или хобби, которое позволит вам познать что-то новое и будет способствовать личному развитию. Это может быть изучение иностранного языка, рисование акварелью, освоение новых кулинарных навыков или знакомство с полезными компьютерными программами, которые пригодятся в работе.

Семейный формат

Именно сейчас самое время уделить время близким и улучшить "климат" в семье. А чтобы намерение не казалось слишком абстрактным, заведите традицию каждый вечер делать что-то вместе: например, смотреть фильм или онлайн-спектакль вдвоем с супругом/супругой или играть в настольные игры вместе с детьми.

Все эти привычки и навыки не только помогут адаптироваться к новой действительности, но и в будущем, уже по окончании карантина, сделают вашу жизнь более наполненной, осмысленной и яркой. Так почему бы не начать прямо сегодня?