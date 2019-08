Главные события Москвы с 30 августа по 5 сентября 2019 года

"Дни.ру" рассказывают о самых интересных событиях в Москве. Читайте, выбирайте то, что больше всего по душе, и отправляйтесь получать новые яркие впечатления.

30 августа, пятница

В кино выходит в прокат отечественный фильм "Последнее испытание". Это драма, снятая по мотивам реальных событий, произошедших в октябре 2002 года, когда в Театральном центре на Дубровке произошел террористический акт. По сюжету, действия разворачиваются в доме культуры "Мир", где должна пройти премьера мюзикла "Ромео и Джульетта". В какой-то момент в зал врываются террористы, которые берут зрителей в заложники. Главные роли в картине исполнили Ирина Купченко, Ирина Алферова и Андрей Мерзликин.

В усадьбе Кусково состоится закрытие второго Международного фестиваля классической музыки "Шереметевские сезоны" фонда Бельканто. Разумеется, гостей будет ждать изумительная музыка: Бетховен, Шопен, Рахманинов. Исполнять произведения в одной из красивейших московских усадеб, будет известная российская пианистка, лауреат международных конкурсов Виктория Ли.

В особняке Дашкова покажут иммерсивный спектакль "Вернувшиеся", это будет старт последнего сезона шоу, которое посмотрели уже десятки тысяч зрителей. Постановка создана по мотивам пьесы известного норвежского драматурга Генрика Ибсена "Приведения". Специально для этого действа была разработана уникальная актерская техника view point, которая развивает умение актера взаимодействовать с аудиторией таким образом, чтобы зрители могли проживать каждую сцену вместе с героями спектакля. В центре сюжета – Освальд Алвинг, молодой художник, который возвращается в родовое поместье после нескольких лет жизни в Париже и неосознанно открывает дверь в таинственное прошлое своей семьи. Его мать Хелен вместе со старым другом семьи пастором Мандерсом погружается в воспоминания, открывая семейные тайны – одну за другой. Ее откровения вызывают цепную реакцию, вовлекая в действие спектакля всех жителей дома и обнажая их истинные мотивы и желания. Освальд, в свою очередь, рассказывает матери о настоящей причине возвращения домой, тем самым дополняя цепь таинственных событий еще одним мрачным звеном.

С 30 августа по 1 сентября пройдет Red Bull Music Festival. В этом году фестиваль захватывает больше городского пространства, проходя одновременно на нескольких площадках столицы. В программе: вечеринка открытия с участием "королей буги" Leroy Burgess и Dām-FunK на "Стрелке"; круглосуточный концерт "SBP4 24h WHAT?" от группы "Самое Большое Простое Число" и приглашенных музыкантов в "Рихтере"; речной музыкальный круиз Coast 2 Coast с Marcellus Pittman, Rick Wilhite, Gacha Bakradze, DJ Sports, DJ Central и командой друзей и резидентов формации Roots United; вечеринка Selectors на "Стрелке" с Vladimir Ivkovic, KrLow и Ilya Simonov и многое-многое другое.

31 августа, суббота

31 августа и 1 сентября в выставочном комплексе "Сокольники" пройдут Barber Connect Russia и Russian Tattoo Expo. На эти мероприятия в Москву приедут 60 барберов и тату-мастеров из США, Италии, Японии и других стран. Гостей ждут зрелищные мастер-классы, лекции, выставка профессионального оборудования, инструментов и технических новинок, барбер и тату-баттлы, яркие цирковые номера и многое другое. Оба дня на сценах фестиваля будут выступать профессиональные барберы со всего мира. Они расскажут о своем профессиональном пути, тонкостях общения с разными клиентами, использовании инструментов, разных техниках работы с волосами и окрашиванием. Кроме того, к каждому из них можно заранее записаться и стать моделью для мастер-класса. Параллельно с барберами перед посетителями фестиваля выступят звезды мира тату. На лекциях и мастер-классах этих профи каждый найдет для себя полезную информацию. Также будет музыка, еда, разнообразные шоу и развлечения.

C 31 августа по 4 сентября в Крокус Сити Холле пройдет K-Content Expo 2019. Это самое масштабное в мире событие, посвященное корейской культуре. В рамках мероприятия состоятся не только деловые встречи между компаниями разных стран, но и будет насыщенная программа для широкой публики. Российскую аудиторию познакомят с самыми популярными мультфильмами, играми, телеканалами и сериалами. Вечером в день открытия, 31 августа, состоится концерт К-Pop звезд. В шоу примут участие бойз-бэнды SF9 и ONF, герлз-бэнд CLC и певица SOYOU, экс-участница группы SISTAR и исполнительница саундтрека к популярным в России корейским фильмам “Гоблин” (Guardian: The Lonely and Great God) и “Лунный свет, нарисованный облаками” (Love in the Moonlight).

В Лужниках пройдет фестиваль Скандинавской ходьбы в рамках столичной программы "Московское долголетие". Три с половиной тысячи москвичей старшего возраста установят новый мировой рекорд "Самый массовый старт соревнований по скандинавской ходьбе среди людей старшего возраста". Помимо соревнований гостей ждет концерт с участием популярных звезд, интерактивные игры, мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни. Центральным событием фестиваля станут соревнования по скандинавской ходьбе с дистанцией в 2,5 километра. Самых быстрых определят в индивидуальном и командном зачетах.

1 сентября, воскресенье

В клубе Главclub Green Concert пройдет "Mantra фестиваль – погружение со звукОМ". На сцену выйдут такие артисты, как SATI, Perukua, Odnono, Jahnavi Harrison, Ananda Monet, Samadhi Dance, Bittu Malick и многие другие. Также состоится премьера документального мистического фильма "Гора Калаш – обитель Шивы", а вслед за ним пройдут яркие постановки. 2 сентября, понедельник

Со 2 по 6 сентября в Московском дворце молодежи в рамках фестиваля "Планета Балета" ежедневно будут показывать спектакль "Лебединое озеро". Балет "Лебединое озеро" в признанной классической постановке Мариуса Петипа был впервые представлен в 1895 году на сцене Мариинского театра. С тех пор романтические образы шедевра волнуют и взрослых, и юных зрителей, вдохновляют к творчеству балетмейстеров и хореографов всего мира. Постановка пройдет в исполнении Московского государственного областного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и в сопровождении оркестра Московской областной филармонии "Инструментальная капелла".

3 сентября, вторник

В Театре им Вл. Маяковского покажут спектакль "Свободная любовь". Юноша и девушка оказываются случайными соседями в съемной квартире. Она максималистка и легкомысленна, а он имеет физический недуг, но готов на все, чтобы доказать свое право быть личностью. Отношения между ними развиваются стремительно – буквально за несколько часов они переживают бурный роман – со встречами и расставаниями, ревностью и страстью.

4 сентября, среда

В Союзе Композиторов выступит коллектив Swing Modern Project. Зрителей ждут виртуозная игра на домре и гитаре, подвижный темп и драйв французского джаза. Основа стиля – музыка, зародившаяся в 1930-е годы во Франции, благодаря Джанго Рейнхарду. Программа состоит в основном из джазовых стандартов в собственных аранжировках с элементами фламенко и другими жанровыми оттенками.

5 сентября, четверг

В Центре фотографии им Братьев Люмьер откроется выставка "Улицы Лагранжа" – юбилейная ретроспектива Владимира Лагранжа. Работы этого фотографа стали признанной классикой советского искусства, на выставке будет представлено более 100 снимков: классические, знакомые каждому кадры – "Бабуля" (1961), "Вратарь" (1961), "Голуби мира" (1962), "Юные балерины" (1962) и другие. Экспозиция охватит около сорока лет творчества Лагранжа. Он снимал для ТАСС, газеты "Правда", "Литературной газеты", немецкой "Die Freie Welt", журналов "Советское фото" и "Советский Союз".

В Малом зале Государственного Кремлевского Дворца выступит камерный оркестр "Hard Rock Orchestra". Будет представлена обновленная концертная программа "Хиты группы "Queen" в день рождения Фредди Меркьюри. В этот вечер в честь дня рождения великого артиста "Hard Rock Orchestra" представит специальную программу, где легендарные хиты зазвучат совершенно по-новому.

В кино выходит фильм "ЖАРА". В съемках приняли участие многочисленные звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и многие другие. Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "Жара" в Баку. Среди них есть девушка Даша Стеклова (Диана Пожарская) – главная героиня фильма и по сюжету хедлайнер "Жары". В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой.