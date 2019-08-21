Рядом с Красной площадью открыли бюджетный гастромаркет

Казалось, что после ошеломляющего успеха проекта "Депо" тема гастромаркетов в Москве пойдет на спад. История вроде бы исчерпана, а на то, чтобы переписывать ее заново, нет ни времени, ни денег, ни идей. Но не тут-то было.



Масштабные и разноформатные гастрономические площадки продолжают открываться в самых неожиданных местах. Например, в самом что ни на есть центре столицы. Речь идет о гастромаркете "Балчуг", который открылся в июле на одноименной улице – всего в нескольких сотнях метров от Красной площади. Здесь некогда располагался широко известный в кругах светской тусовки GQBar. Теперь на месте культового заведения времен беспощадного русского гламура работает просторный фудкорт с 22 корнерами на 310 посадочных мест.

Вся территория поделена на три зоны. В условно "утренней" (слева от центрального входа) угощают завтраками с 8.00 и до 22.00. Здесь вдоволь каш, йогуртов, разнообразной выпечки и кондитерских изделий. В RawtoGo, например, готовят отличные веганские сырники, в MonBon можно отведать оригинальное мороженое-макарон, а в Noba – взять отличный кофе.

В условно "вечерней" (справа от центрального входа) с 10.00 и до полуночи смешивают коктейли (BlackHatBar), разливают сидр и вино (WineAngels, WeCidreria), делают смузи и фреши ("Весна"), а параллельно сервируют разнообразные тапас.

За более основательной едой нужно идти в центральную зону – она открыта с 10.00 и до 22.00. Здесь царит полнейший гастрономический космополитизм, не чуждый ни иронии, ни креатива. Так в YumYum подают оригинальные японские "бургеры" – начинку из морепродуктов, соуса и овощей удерживают в органическом единстве две "булочки" из клейкого риса. В HaoMao делают добротную лапшу по-сингапурски – с мидиями и креветками. В BowlMe готовят совершенно бесподобный поке с тунцом, хоть в него и добавляют рубленную капусту, тертую морковь, авокадо и немного имбиря.

За дорадо в тэмпуре и за крекетками в перечном соусе нужно отправляться в PescatoreFishBar, за нежнейшей неркой и сахалинским гребешком – в "ТрескатЬ". Если захочется сочного стейка из мраморной говядины, то непременно стоит заглянуть в HotPepper. А за десертами без сахара и муки – в MatchaWay. Там же готовят и несколько версий матча – от базового "эспрессо" до затейливого латте с розовым перцем.





Средний счет – до 1 тысячи рублей.