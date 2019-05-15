Главное – удовлетворение: Эрнст удивил высказыванием об "Игре престолов"
Прежде всего огромное влияние на триумф сериала оказали человеческое любопытство и непредсказуемый сюжет саги о Семи Королевствах. Не менее важно то, что очень легко и быстро можно найти и посмотреть очередную серию на онлайн-сервисах.
Также исследователи утверждают, что зрители чувствуют себя сопричастными к происходящему на экране. А профессор Клаус-Петер Эрнст заметил, что главное – удовлетворение одной из важнейших человеческих потребностей. А именно желание заводить друзей и ощущать себя частью определенного сообщества, как пишет пресс-релиз на сайте университета.
Ученый привел в пример героя Тириона Ланнистера. Он считает, что этот образ будет близок человеку, который в своей собственной семье в роли аутсайдера.
"Каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", – заявил Эрнст.
Однако ранее в мае ВЦИОМ проводил опрос. У россиян спрашивали, кто является их любимым героем. На удивление, каждый пятый участник не смог выделить конкретного персонажа. Многие заявили, что любимчиков у них нет.
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