В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов"
В ролике артисты сражаются с мусором, взяв в руки метлы и грабли. Видео пародирует тизер к финальному сезону сериала "Игра престолов". Герои идут по заброшенному кирпичному заводу в Луховицах, передает телеканал "360". Таким остроумным способом местных жителей решили призвать прийти на общеобластной субботник, который пройдет в Подмосковье 20 апреля.
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